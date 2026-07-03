La titularidad de la Casa Barroca de Combarro llega al Senado

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha llevado al Senado el conflicto por la titularidad de la Casa Barroca de Combarro, en Poio, situada al lado de otra edificación parecida que es objeto de rehabilitación por parte de la Diputación.

Así, reclama al Gobierno del Estado "actuar con diligencia para asumir definitivamente esa titularidad e impulsar el proyecto del Museo do Mar e das Artes e Tradicións Populares que motivó su adquisición hace más de cincuenta años"

La formación nacionalista recuerda que ya en la pasada legislatura había advertido de la existencia de indicios que apuntaban a que este emblemático inmueble, situado en el conjunto histórico de Combarro, había sido adquirido por el Estado a comienzos de la década de 1970 para convertirlo en un museo dedicado a las artes de la pesca y al modo de vida de la Galicia litoral.

En la respuesta ofrecida en 2021 al BNG, el Ministerio de Cultura afirmaba que no constaba en sus antecedentes la titularidad estatal del edificio, aunque anunciaba que realizaría las gestiones necesarias para aclarar tanto la titularidad como su situación.

Ahora, además de la documentación histórica allegada por la Asociación A Solaina, con la que el BNG se ha reunido estos días, hay "nuevas pruebas incorporadas al expediente", por lo que la senadora nacionalista considera que "existen fundamentos sólidos para que el Ministerio de Cultura actúe de manera decidida".

Da Silva señala que "la documentación conocida en los últimos meses aclara de manera muy significativa los indicios de que la Casa Barroca fue efectivamente adquirida por el Estado para un uso cultural, por el que ya no hay excusas para continuar manteniendo una situación de incertidumbre sobre uno de los edificios más singulares del patrimonio de Combarro".

"Toda esta documentación obliga el Ministerio de Cultura a reabrir formalmente el expediente, revisar toda la información disponible en sus archivos y en el Archivo General de la Administración, investigar el procedimiento de pago, que podría haberse realizado a través de la antigua Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, y realizar todas las actuaciones administrativas y judiciales necesarias, incluida la intervención de la Abogacía General del Estado si fuera preciso, para restituir la titularidad pública del inmueble", destaca Carme da Silva.

"La protección del patrimonio no puede depender de la indefinición administrativa ni dejar espacio para apropiaciones privadas de un bien que todo apunta a que pertenece al Estado", añade la senadora, que considera que "el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica de la Casa Barroca y preservar su carácter público".

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Asimismo, Carme da Silva, en nombre del BNG, le transmitió a la asociación A Solaina "todo nuestro reconocimiento y gratitud por el inmenso y riguroso trabajo que llevaron a cabo para demostrar el carácter público de la Casa Barroca de Combarro".