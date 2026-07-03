Una señal de vida bajo los escombros mantiene la esperanza sobre la familia de Marín desaparecida en Venezuela

Una posible señal de vida bajo los escombros mantiene en vilo a la villa de Marín. Los familiares de Yhosvany Hernández, Adela Taberneiro y sus hijos, Ulises y Lía, desaparecidos en Venezuela tras el doble terremoto que sacudió el país, se aferran ahora a una información que apunta a la presencia de 16 personas con vida en una pequeña tienda situada en el bajo del edificio en el que se encontraban cuando se produjo el desastre.

La noticia, todavía sin confirmación oficial, ha llegado al círculo cercano de la familia a través de los canales de comunicación que permanecen activos entre familiares, vecinos y voluntarios desplazados en la zona cero de La Guaira. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los restos del inmueble, aunque el paso de los días reduce las posibilidades de encontrar supervivientes.

«Realmente el desespero es muy grande. Nos enteramos de que había señales de vida, de que había 16 personas en una especie de tiendita en el bajo del edificio. Nos estamos aferrando a que ellos están ahí, a la idea de que están a salvo», relató Yhosvany, hijo mayor del padre de la familia de Marín desaparecida en Venezuela, en declaraciones a la Televisión de Galicia.

Según explicó, la información que manejan apunta a que esas personas podrían estar alimentándose con los suministros que quedaron dentro del local. «Eso sería buenísimo, pero todavía no tenemos confirmación de quiénes son esas 16 personas», añadió.

La familia Hernández Taberneiro, de origen venezolano y residente en Marín, había viajado a Venezuela para visitar a sus allegados. El día del terremoto se encontraban reunidos en un apartamento de La Guaira, donde celebraban el cumpleaños de Yhosvany Hernández. Desde entonces no se ha podido contactar con ellos.

Los familiares reclaman más medios para acelerar las tareas de desescombro. «Se necesita una grúa telescópica para mover los escombros sin afectar a la estructura», explicó Yhosvany hijo, que también alertó de la falta de agua y de medios para los propios rescatistas.

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El doble terremoto en Venezuela ha dejado ya miles de muertos y heridos confirmados por las fuentes oficiales. España mantiene activado el seguimiento de sus ciudadanos afectados, con decenas de fallecidos y desaparecidos. En Marín, mientras tanto, la espera continúa pendiente de una confirmación que podría convertir la angustia en esperanza.