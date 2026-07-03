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Sanxenxo reparte las 48 banderas 'Q' y 'S' de calidad y sostenibilidad turística a playas y puertos gallegos

La localidad pontevedresa es el segundo municipio español con más playas certificadas con la marca Q de Calidad, solo por detrás de Marbella

Asistentes al acto

Asistentes al acto / FdV

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R. P.

Pontevedra

El director de turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha asistido este viernes a la entrega de las banderas Q de Calidad y S de Sostenibilidad a las playas y puertos deportivos de la comunidad reconocidos con estos distintivos, un total de 48 este verano. El acto tuvo lugar en Sanxenxo, el segundo municipio con más playas certificadas con la marca Q de Calidad, solo por detrás de Marbella.

Junto con el resto de establecimientos y recursos certificados, este año la comunidad gallega alcanza una cifra récord con 429 certificaciones, lo que supone un 12% más en relación al pasado año. Precisamente, Sanxenxo es el segundo municipio con más playas certificadas con la marca Q de Calidad, solo por detrás de Marbella (19).

Xosé Merelles ha valorado el impacto de esta cifra récord en el marco de la estrategia de turismo de la comunidad, que "reconoce las certificaciones de calidad y sostenibilidad como un elemento a través del que trabajar por la mejora continua del sector turístico". Además, ha destacado el carácter de estos distintivos como indicador de la "singularidad y excelencia de la oferta de establecimientos y servicios turísticos".

La obtención de esta cifra récord de certificaciones constituye "un avance hacia la consolidación de la marca Galicia Calidade, a través del impulso a una oferta turística basada en la excelencia y la sostenibilidad".

Este año, Galicia mantiene su posición como 2ª comunidad en números absolutos de certificaciones Q de calidad (321) y el 3º puesto en números absolutos en certificaciones S de Sostenibilidad, con 108 certificaciones. Es, además, la región con mayor número de certificaciones en el sector de puertos deportivos, con 28 banderas, 16 de Q de Calidad y 12 de S de Sostenibilidad.

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El director de Turismo de Galicia ha recordado que desde el departamento se convocan anualmente ayudas destinadas a establecimientos y servicios turísticos para los procesos de certificación, seguimiento y renovación de las correspondientes normas UNE. En 2025 se invirtieron un total de 210.000 euros para su cobertura.

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