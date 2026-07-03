Al Safir llevará el rap urbano a Monte Porreiro en las fiestas de Pontevedra

Monte Porreiro volverá a convertirse en punto de encuentro para la música urbana en Pontevedra con la actuación de Al Safir, el próximo 5 de agosto en el Mirador del barrio. El concierto forma parte del ciclo Urbana Monte Porreiro, incluido en la programación de las fiestas de Pontevedra, y llegará justo después de la cita ya anunciada con otro artista de la talla de 9Louro, que actuará el día 4.

La propuesta mantiene así dos noches consecutivas dedicadas a los sonidos urbanos, con especial protagonismo para artistas que conectan con públicos jóvenes y con una escena en plena expansión. El ciclo se celebrará los días 4 y 5 de agosto en el barrio pontevedrés, con el Mirador de Monte Porreiro como escenario al aire libre.

La presencia de Al Safir —que roza el millón de oyentes mensuales en Spotify— añade a la programación una de las voces destacadas del rap underground español. Diego Izquierdo, nombre real del artista, procede de la sierra de Madrid y ha ido construyendo una trayectoria marcada por letras directas, una estética oscura y un sonido que se mueve entre el rap crudo, el trap y los códigos de la música urbana contemporánea.

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Su crecimiento se consolidó con trabajos como Black Ops, un álbum de once cortes en el que el artista profundiza en relatos de barrio, calle y vivencias personales, manteniendo una línea de rap duro y producción cuidada. Temas como Venom, Valkirias, Arabia, Who’s Next o sus clásicos Shars, acumulan millones de reproducciones formando parte de un repertorio que le ha permitido ganar peso en festivales y salas del circuito nacional.