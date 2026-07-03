Quejas de pacientes en el centro de salud Virxe Peregrina por el aplazamiento de citas

Una usuaria del centro de salud Virxe Peregrina de Pontevedra ha denunciado a FARO que tenía cita prevista para ayer jueves con su médica de cabecera y que el Sergas se la canceló a primera hora de la mañana, después de haber esperado ya cerca de un mes para poder ser atendida. Según relata, la nueva cita con su facultativa no se le ha ofrecido hasta el 28 de julio.

La paciente explica que la consulta era necesaria para renovar medicación y que ya no dispone de tratamiento. «Tardas un mes en conseguir cita para el médico de cabecera y, cuando llega el día, te llaman para cancelarla», lamenta. Según su testimonio, el motivo que le dieron fue que la médica «no está» y que no podían derivarla directamente a otro profesional.

Sí se le ofreció la posibilidad de que otro médico la atienda o la llame el 13 de julio, mientras se mantiene una cita presencial con su facultativa habitual para el día 28. Afirma además que no se trata de un problema aislado y recuerda otras demoras previas en el mismo centro, como un mes para analíticas.

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Consultada por FARO, la gerencia del área sanitaria de Pontevedra e O Salnés asegura que continúa gestionando con los profesionales en activo la cobertura y las guardias en el centro Virxe Peregrina, “velando siempre por una reorganización responsable» condicionada por la falta de médicos de familia, las vacaciones y las bajas. Defiende que está realizando una “reorganización responsable” de los recursos de Atención Primaria y agradece también la implicación de los profesionales de Atención Primaria que, "de forma voluntaria, están realizando sustituciones y prolongaciones de jornada para asegurar la continuidad asistencial".