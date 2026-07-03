El punto limpio móvil llegará este mes a Pontevedra mientras se retrasan las islas emergentes

El punto limpio móvil de Pontevedra comenzará a funcionar este mes de julio, mientras que las islas emergentes previstas en el nuevo contrato de residuos tendrán que seguir esperando. La puesta en marcha de estos puntos vinculados a la nueva recogida no llegará hasta que esté implantado el sistema puerta a puerta en la hostelería, un proceso que avanza con retraso respecto a los plazos inicialmente previstos.

El edil de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, reconoció que el despliegue va «más lento de lo que teníamos previsto», aunque defendió que el motivo es garantizar que el sistema quede correctamente cerrado antes de dar el siguiente paso. «Vamos más lentos porque queremos hacerlo bien y tenerlo todo bien atado», señaló.

La novedad más inmediata será el punto limpio móvil. Preguntado por su calendario, Moreda confirmó que se pondrá en marcha este verano y precisó que será «este mes de julio». Este servicio permitirá acercar a los barrios la recogida de residuos especiales y pequeños enseres que no deben depositarse en los contenedores convencionales.

El avance del contrato se visualizó este viernes con la presentación de un nuevo camión lavacontenedores, un vehículo automatizado que recoge cada recipiente, lo lava con agua caliente y cepillado, y lo devuelve a su ubicación original en pocos minutos. El servicio funcionará en horario nocturno y de madrugada para actuar justo después del vaciado de la basura y evitar que los contenedores recién higienizados vuelvan a llenarse antes de ser limpiados.

«Tiene que ir un camión recogiendo cada fracción y después el camión de limpieza va detrás», explicó Moreda, que apuntó que hacerlo de día aumentaría el riesgo de que algún vecino depositase basura entre la recogida y el lavado. En todo caso, el vehículo está preparado para completar la limpieza incluso si encuentra alguna bolsa dentro.

El nuevo lavacontenedores forma parte de la renovación del parque móvil del contrato de limpieza y recogida de residuos de Pontevedra, con vehículos de nueva generación propulsados a gas y electricidad. A la flota todavía le faltan dos camiones de carga trasera y las cabezas tractoras vinculadas a las islas emergentes y al punto limpio móvil, según indicó el concelleiro.

Noticias relacionadas

También siguen pendientes otras piezas del contrato, como la oficina de atención al público en Campolongo, el nuevo punto limpio de O Campiño y la nave-taller en la zona de A Reigosa. La empresa asegura que la plantilla está «prácticamente» incorporada, aunque mantiene búsquedas para sustituciones y refuerzos.