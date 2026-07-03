Pontevedra registra uno de sus mejores inicios de año en creación de empresas

Pontevedra cerró la primera mitad de 2026 con 94 nuevas sociedades mercantiles constituidas, una cifra que sitúa este arranque de año entre los mejores de la serie disponible. Desde 2012, solo cinco primeros semestres fueron más dinámicos que el actual: los de 2014, con 107 empresas; 2016, con 103; 2024, con 100; y 2013 y 2021, ambos con 99.

El dato permite reforzar la lectura positiva del año, ya que Pontevedra mejora con claridad el balance del primer semestre de 2025, cuando se habían creado 82 sociedades. También supera los registros de otros ejercicios recientes como 2023, con 83; 2022, con 62; 2020, con 67; 2019, con 85; o 2018, con 59. La ciudad mantiene así una actividad emprendedora relevante, con una media próxima a las 16 nuevas empresas al mes.

La evolución mensual muestra además varios momentos de especial dinamismo. Enero arrancó con 18 sociedades, marzo fue el mes más activo del semestre, con 24, y junio volvió a situarse en niveles altos, con 20 nuevas constituciones. Ese último dato es especialmente significativo porque confirma una mejora tanto en la comparación interanual como en la perspectiva histórica.

En concreto, Pontevedra creó en junio un 42,9% más de sociedades que en el mismo mes de 2025, cuando se habían constituido 14 empresas. Además, las 20 nuevas sociedades de este junio representan el mejor resultado para ese mes desde 2014. Solo los junios de 2013 y 2014, ambos con 22 sociedades, superan el registro alcanzado este año.

La comparación con las siete principales ciudades gallegas sitúa a Pontevedra en una posición intermedia en el acumulado del semestre. A Coruña lidera la estadística con 347 sociedades constituidas entre enero y junio, seguida de Vigo, con 323; Santiago, con 123; y Ourense, con 103. Por detrás aparecen Pontevedra, con 94; Lugo, con 79; y Ferrol, con 34.

La fotografía mejora para Pontevedra si se observa únicamente el mes de junio. La ciudad fue la cuarta de Galicia en creación de sociedades durante ese mes, solo por detrás de A Coruña, con 62; Vigo, con 45; y Santiago, con 22. Pontevedra, con 20, superó a Ourense, que registró 16; Lugo, con 12; y Ferrol, con 11.

El comportamiento del primer semestre permite también hacer una proyección prudente sobre el cierre del año. Entre 2012 y 2025, los segundos semestres dejaron en Pontevedra una media de unas 68 sociedades constituidas. Si en 2026 se repitiese una pauta similar, la ciudad podría acabar el ejercicio en el entorno de las 162 nuevas empresas. Una estimación proporcional al peso histórico de la segunda mitad del año elevaría la previsión hasta cerca de las 169.

El presidente de la Asociación de empresarios da pequena e mediana empresa de Pontevedra (Aempe), José María Corujo, valora de forma positiva esta evolución y subraya que «todo lo que sea crecimiento es bienvenido». A su juicio, el emprendimiento atraviesa «un momento muy fuerte», favorecido también por el papel de las administraciones, que están ayudando «no solo económicamente, sino también con formación».

Corujo considera que este impulso responde además a un cambio en la cultura emprendedora. «Al final es casi un estilo de vida, esa convicción para empujar hacia delante», señala. El presidente de Aempe apunta que hay épocas en las que determinados sectores ganan peso y cita el caso del sector servicios, que actualmente muestra «más potencia y auge».

El responsable de la asociación empresarial destaca, además, que el emprendimiento actual es más diverso que en etapas anteriores. Según explica, antes existía «mucha repetición de tipo de negocio» y se funcionaba más por modas, algo que no le convencía. Ahora, en cambio, observa «muchos campos diferentes e interesantes» y un aumento de iniciativas, «sobre todo de gente joven».

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La lectura comarcal refuerza el buen comportamiento del municipio. La comarca registró 36 nuevas sociedades en junio, igualando su mejor dato de la serie para este mes, y suma 191 en el conjunto del primer semestre. De ellas, 94 corresponden a Pontevedra, que concentra prácticamente la mitad del total comarcal, por delante de Sanxenxo, con 31; Poio, con 18; Marín, con 12; y Caldas de Reis y Vilaboa, con 8 cada uno.