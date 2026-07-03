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Poio es de nuevo el primer concello de la provincia en tener operativa una brigada propia de prevención y defensa contra incendios.

La brigada, formada por ocho personas y que está disponible desde el 1 de julio, sirve de refuerzo a los medios autonómicos y realiza labores de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales

El alcalde de Poio, al lado de los miembros de la brigada

El alcalde de Poio, al lado de los miembros de la brigada / FdV

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Aitor Pombo

Poio pone en marcha un dispositivo contra incendios propio, cuando entramos en la temporada de riesgo alto de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y vientos constantes que están presentes ya en la comunidad.

Es el segundo año consecutivo en el que el concello de Poio da un paso adelante en la lucha contra los incendios antes que otros, siendo el primer municipio de la provincia en tener en funcionamiento durante el verano una brigada municipal propia. El servicio, que se desarrolla en colaboración con la Conselleria de Medio Rural, refuerza y busca optimizar los medios desde este primero de julio.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes destacó que “La prevención es la mejor herramienta para proteger nuestro monte, a las personas y las viviendas. Por eso, desde el Concello de Poio, hacemos un esfuerzo importante para disponer de medios propios desde el primer momento”.

En sus dos primeras jornadas de trabajo, los miembros de la brigada recibieron formación específica para desarrollar sus funciones con todas las garantías de seguridad. Así, la brigada, en colaboración con los medios ya habitualmente disponibles, como por ejemplo la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, una de las más reconocidas de toda Galicia por su profesionalidad, Ángel Moldes recalcó, hoy en su visita a la brigada en A Seca, la importancia de “la coordinación entre administraciones, que es fundamental para actuar con rapidez y eficacia, pero también es imprescindible la colaboración de la ciudadanía extremando las precauciones en estos días de riesgo muy alto”.

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Además, el concello realizó labores preventivas, acondicionando vías e acceso para facilitar la entrada de los equipos de emergencia en caso de ser necesarios. Esos trabajos se realizaron en la pista forestal de Xarraipo, en la falda del Monte Castrove.

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