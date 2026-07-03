El Marín CF pregonará las Festas do Carme tras ascender a Preferente

El Marín Club de Fútbol será el encargado de pronunciar el pregón de las Festas do Carme 2026. El Concello quiso reconocer así el ascenso del equipo a Preferente, un logro largamente perseguido por la entidad y celebrado por una afición que vivió el final de temporada con la emoción propia de las grandes tardes de fútbol.

La alcaldesa, María Ramallo, recibió ayer en el Salón de Plenos a la plantilla, cuerpo técnico y directiva del club, encabezada por su presidente, Miguel Beis. En el acto, el gobierno local confirmó que el equipo será el protagonista del arranque oficial de las fiestas, con la lectura del pregón el viernes 10 de julio, a las 21.30 horas, en la Alameda.

El ascenso llegó después de una eliminatoria resuelta con sufrimiento, hasta unos penaltis que mantuvieron en vilo a la grada marinense. Tras el pitido final, el estadio de San Pedro se convirtió en una fiesta y el club recuperó una categoría que llevaba años persiguiendo. Esa alegría colectiva será ahora también el punto de partida simbólico de las celebraciones del Carmen.

El Concello entregó un obsequio institucional al Marín CF y distinguió a Álex Rey como jugador más regular de la Liga. El club correspondió al gesto municipal con la entrega a la alcaldesa del nuevo carné de socia, dentro de la campaña de captación de abonados para la próxima temporada, así como de una camiseta de la entidad.

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Las fiestas comenzarán a calentar motores hoy con la apertura de la Mostra de Artesanía en la Alameda, hasta el día 9, y con la Concentración Moteira. La cita arranca a las 18.00 horas con las inscripciones y continuará por la noche, a partir de las 23.00 horas, con el concierto de Mala Hora y la sesión de DJ Rubén Díaz. Mañana habrá exhibición de vespinos y derbis, ruta mototurística, stunt a cargo de Cuadrado Stunt y una ruta nocturna con antorchas. El pregón del Marín CF dará paso, ya el 10 de julio, al tramo central de unas fiestas que incluirán la V Festa do Viño da IXP Ribeiras do Morrazo, el Marín Dance Festival, el concierto de Lérica, las orquestas Panorama, Olympus, París de Noia, Marbella y Los Player’s, la Batalla de Flores Nocturna y, como momento más emotivo, la procesión marítima de la Virxe do Carme.