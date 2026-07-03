Iván Puentes ya es oficialmente el candidato del PSOE a la Alcaldía de Pontevedra en 2027

Iván Puentes formalizó este viernes la presentación de su candidatura para volver a encabezar la lista del PSOE a la Alcaldía de Pontevedra en las elecciones municipales de 2027. El portavoz del grupo municipal socialista aseguró que da este paso con «tremenda ilusión personal», pero también con «responsabilidad», convencido de que los próximos comicios no serán «unas elecciones más» en la ciudad.

Confirmado ya que será el candidato del PSOE a la Alcaldía, ya que la Agrupación Municipal Socialista no registró ninguna candidatura más al cierre del plazo (este viernes a las 12.00 horas), Puentes subrayó que será la primera vez que concurra a unas municipales tras un ciclo completo de cuatro años al frente del grupo municipal. Ese recorrido, señaló, le permite llegar con una «bagaje» de trabajo junto a los otros cuatro concejales socialistas, «diseñando Pontevedra, pensando Pontevedra y hablando con todos los vecinos y vecinas» para incorporar sus demandas al proyecto que el PSOE presentará en 2027.

El candidato defendió que las próximas elecciones serán «trascendentes» y llegarán con un escenario «profundamente abierto», en el que «puede pasar prácticamente de todo». En ese contexto, aseguró que las encuestas conocidas en los últimos años reflejan una tendencia «clarísima» de crecimiento del Partido Socialista, al que sitúan en torno al 20% de apoyo, lo que, según Puentes, supondría el mejor resultado del PSOE en Pontevedra en las dos últimas décadas.

El dirigente socialista se mostró convencido de que su formación podrá aspirar a liderar el próximo gobierno municipal «si la ciudadanía así lo decide». A su juicio, en 2027 los pontevedreses tendrán que elegir entre tres opciones: mantener todo igual, optar por una alternativa que, según él, trasladaría a la ciudad «el lío de Madrid» y los pactos con Vox, o apostar por el PSOE como vía de cambio tranquilo.

Puentes situó al Partido Socialista como la opción de quienes quieren preservar «lo mucho y bueno» que se ha hecho en Pontevedra en los últimos 28 años, pero también abrir una nueva etapa «con más ganas, nuevos proyectos y más energía» al frente del Concello. «La mayoría de la gente quiere que Pontevedra no destruya nada de lo construido, pero que inicie un nuevo tiempo», defendió.

Entre los principales retos de la ciudad, el portavoz socialista citó la vivienda, el empleo, la falta de suelo industrial y la necesidad de avanzar hacia una Pontevedra «más verde y más sostenible». También reivindicó la recuperación de espacios naturales y una política municipal más decidida frente al cambio climático, con el objetivo de que la ciudad alcance «aún más calidad de vida» de la que tiene en la actualidad.

En ese sentido, Puentes aseguró que el PSOE ya demostró su capacidad tanto desde el gobierno como durante estos cuatro años en la oposición, en los que, afirmó, ha presentado iniciativas orientadas a esos objetivos. Frente al BNG, al que atribuyó la propuesta de que «todo siga igual», y frente al PP de Rafa Domínguez, al que acusó de ofrecer como única receta «traer a Pontevedra la política irrespirable» del ámbito estatal, reivindicó un «cambio con sentidiño».

El socialista insistió en que su proyecto no depende de la coyuntura nacional ni de la situación del PSOE en el conjunto del Estado. «Nosotros no somos la franquicia del PSOE en Pontevedra», afirmó. Según Puentes, los socialistas pontevedreses son «un partido pontevedrés» que piensa y traza sus propuestas «única y exclusivamente» con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Preguntado por si el contexto político estatal puede afectar a las municipales, Puentes respondió que todavía habrá que ver cuál es la situación cuando lleguen las elecciones, ya que «esto es muy cambiante». En todo caso, defendió que los vecinos valorarán el trabajo del grupo municipal socialista y recordó que, durante este mandato, el PSOE local reclamó actuaciones al Gobierno de España «con la misma fuerza y vehemencia» que a la Xunta del PP o al Concello gobernado por el BNG.

El portavoz socialista también avanzó que el equipo con el que concurrirá a las elecciones combinará continuidad y renovación. Aunque dijo que todavía queda «muchísimo tiempo» y que los plazos internos del partido no se abrirán previsiblemente antes de final de año, defendió que el actual grupo municipal está «muy consolidado» y cuenta con experiencia tanto de gobierno como de oposición.

Puentes elogió el trabajo de los cinco concejales socialistas y aseguró que las encuestas reflejan una valoración positiva de su labor, incluso por encima de la del Partido Popular pese a que los populares tienen tres veces más ediles. «Los equipos que funcionan no se deben tocar», afirmó, aunque matizó que la candidatura deberá enriquecerse con nuevas incorporaciones de personas que no están actualmente en el Concello o que no formaron parte de la lista de hace cuatro años.

El candidato socialista evitó revelar detalles sobre la estrategia de campaña, aunque sí confirmó que no será una repetición de la de 2023. «Cada campaña tiene su momento», señaló, antes de incidir en que la situación de la ciudad ha cambiado y que algunos problemas, como la vivienda, el suelo industrial o la necesidad de reverdecer espacios urbanos, son ahora más acuciantes.

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Puentes sostuvo que durante este mandato el gobierno local se limitó a ejecutar proyectos que el PSOE había dejado «encima de la mesa», entre ellos el del río Gafos, actualmente en marcha. Sobre la futura campaña, declinó avanzar más detalles y lanzó una crítica directa al líder del PP local: «Rafa Domínguez tiene una cierta tendencia a copiar ante su falta de ideas, y no vaya a ser que nos copie antes de tiempo también en esta ocasión».