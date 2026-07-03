Sanxenxo
Instalados los polémicos barrotes de acero en la balaustrada de Silgar
Las nuevas piezas cubren los huecos entre las piedras por razones de seguridad, una solución que el BNG considera «una aberración»
N. D.
Finalmente, los polémicos barrotes de acero previstos en la balaustrada de piedra de Silgar, que levantaron una gran polvareda y quejas vecinales y políticos, ya están instalados a lo largo de un tramo de 120 metros de paseo, donde coincide con la caída de mayor altura del muro, entre 6 y 9 metros, según explica el Concello. Aunque las obras no están finalizadas, se ha optado por la colocación de unas barras de acero inoxidable entre los huecos de la balaustrada «que sobresaldrán por la parte superior que se rematará con un pasamanos», añade el Concello, que indica que «de esta forma se garantiza el metro y diez de alto que obliga la normativa, permitiendo mantener la estética original del Paseo de Silgar, garantizando la seguridad y sin impedir ver el mar».
La actuación generó las protestas vecinales de la plataforma Sos balaustrada y del BNG, que ayer denunció denuncia la «aberración» en el paseo de Silgar. «A pesar de la oposición vecinal surgidas sobre las intenciones del alcalde de acabar con un de los símbolos históricos del pueblo, finalmente el gobierno local permitió la utilización de acero para instalar una pasarela sobre la piedra». Los nacionalistas añade que «se confirma que desde el primer momento la intención del PP era instalar ‘inox’ en esta emblemática pieza de piedra, a pesar de las afirmaciones del alcalde».
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