Cuatro agentes
La GNR lusa se suma a la seguridad turística en las Rías Baixas este verano
H. D.
Cuatro agentes de la Guarda Nacional Republicana portuguesa se incorporarán este verano a patrullas conjuntas con la Guardia Civil en Sanxenxo, Pontevedra, Baiona y Tui cuatro zonas con una elevada presencia de visitantes lusos. Los efectivos, procedentes de los distritos de Braga y Viana do Castelo, prestarán servicio durante los meses de julio y agosto dentro del Plan Turismo Seguro y del Plan Turismo Seguro Xacobeo.
El operativo busca mejorar la atención ciudadana, especialmente a turistas portugueses y peregrinos, y reforzar la seguridad durante la temporada de mayor afluencia. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, destacó que «esta cooperación constituye un ejemplo de colaboración eficaz también al servicio de la seguridad ciudadana».
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