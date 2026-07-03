Empresas y directivas gallegas reivindican en Pontevedra el poder de las redes

Cooperar para crecer, compartir conocimiento y atraer talento fue el eje del XXIV Desayuno Técnico de Foro Empresa Pontevedra, una cita que reunió a más de medio centenar de asistentes en torno a las alianzas estratégicas y las redes asociativas, que se han convertido en una herramienta clave para fortalecer el tejido empresarial gallego.

El encuentro, patrocinado por Banco Sabadell, llevó por título «Alianzas estratégicas y redes de cooperación asociativas» y contó con la participación de Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia; Sonia García, directora de Organización y Personas Territorial Noroeste de Banco Sabadell; y Arturo Ramírez, presidente de Foro Empresa Pontevedra. La jornada fue presentada y moderada por Rosanna López Salgueiro.

Durante el debate se abordaron cuestiones como el liderazgo, la innovación, la igualdad en los cargos directivos, la colaboración entre organizaciones y la necesidad de impulsar acciones conjuntas que favorezcan el intercambio de conocimiento y el desarrollo económico y social.

Ramírez defendió que las alianzas permiten ganar competitividad en un mapa empresarial gallego «muy atomizado» y subrayó que «los territorios avanzan cuando las personas y las organizaciones son capaces de sentarse, escuchar y colaborar». También destacó el papel de sectores tractores como la automoción, la economía azul, el textil sostenible o la internacionalización empresarial.

En esa línea, Foro Empresa Pontevedra recordó el impulso del Observatorio del Área y Ría de Pontevedra y del Sistema de Inteligencia Económica Territorial, herramientas orientadas a analizar con datos reales el tejido productivo y abrir nuevas vías de colaboración entre empresas.

Carmen Costas centró su intervención en el papel de Executivas de Galicia, asociación que trabaja para visibilizar y desarrollar el talento femenino. Entre sus iniciativas citó proyectos como Referentes Galegas, EduReferentes, Executivas Junior, programas para mujeres mayores de 45 años, encuentros de networking y acciones formativas. Costas resumió la importancia de estas redes con una idea: «No se puede crecer de espaldas a nuestro entorno».

Por su parte, Sonia García puso el foco en la captación y fidelización del talento, así como en la creación de entornos laborales en los que las personas desarrollen un sentimiento de pertenencia. La directiva de Banco Sabadell defendió que el valor profesional reside en «cómo escucha y cómo piensa» cada persona, y apeló a la cercanía y la empatía como claves en la relación con empresas y clientes.

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La jornada incluyó también la intervención de Marta Mariño Regueiro, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Xunta de Galicia, que reivindicó las redes de cooperación como una vía útil para canalizar información, recursos y ayudas disponibles para las empresas.