Detenido un pontevedrés por un violento altercado en su casa y tratar de arrojar la comida por encima de su pareja

La Policía Local de Pontevedra ha procedido a detener a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género, después de protagonizar un altercado familia. Los hechos ocurrieron en la tarde de pasado 27 de junio en el domicilio que comparte con su pareja, según ha informado este viernes el Concello.

Las mismas fuentes apunta a que, a preguntas de los agentes, el hombre reconoció que había mantenido una fuerte discusión con su pareja durante la hora de la comida.

La patrulla pudo constatar la existencia en el inmueble de signos evidentes de un altercado de gravedad, al aparecer restos de comida esparcidos por el suelo de la casa, diversos objetos y enseres domésticos dañados, entre ellos una taza rota. Los agentes comprobaron, además, que la mujer se encontraba encerrada en una de las habitaciones de la casa, aparentemente para huir de la actitud violenta del hombre.

Según el Concello, cuando los policías hablaron con ella, relató que la discusión fuera en aumento de manera progresiva. Añadió en su declaración que en un momento dado el hombre levantó una sartén que contenía comida con la intención de arrojársela por encima.

Para defenderse, la mujer echó las manos hacia delante, causándole una pequeña herida en el cuello al agresor. Acto seguido, el hombre le propinó un puñetazo en el rostro y comenzó a arrojar y estropear diversos enseres del hogar.

La víctima reconoció que no era la primera vez que se producían este tipo de episodios violentos en el ámbito familiar.

En el momento de los hechos también se encontraban en el interior de la vivienda las hijas del hombre, nacidas en el año 2008, que no presenciaron la agresión ya que permanecían en otra habitación durante el suceso.

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Ante las evidencias, la Policía Local pontevedresa procedió a la detención del hombre.