Arranca la fiesta de los libros de Pontevedra con una primera jornada centrada en los lectores más jóvenes

La ciudad de Pontevedra acoge un verano más la fiesta de los libros. Lo hace con la que es ya su novena edición, y que podrá visitarse por todos aquellos curiosos y amantes de la lectura, en la plaza da Ferrería, entre el viernes 3 de julio, hasta el domingo 5 de julio.

El evento, organizado por el concello de Pontevedra en colaboración con hasta trece librerías de la ciudad de Pontevedra, reúne en un solo espacio tanto a lectores como escritores. Está confirmada la presencia de algo más de cien autores, que charlarán cara a cara con los lectores bajo la carpa, por lo que los asistentes podrán conocer a los escritores, disfrutar de charlas y coloquios, y conseguir la multitud de opciones de libros disponibles que se ofrecen.

Entre los nombres más destacados, autores y autoras como Manuel Rivas, Manuel Jabois, Manel Loureiro, María Oruña, Arantza Portabales, Paula Carballeira, Elvira Mínguez, Francisco Narla o María Solar. Esta edición, además, sirve también como homenaje a la memoria y trayectoria de Begoña Caamaño, escritora y periodista fallecida prematuramente en 2014, y a quien se le dedicó recientemente las letras gallegas 2026.

La presencia de las librerías es también clave para el éxito de la fiesta. Participan las librerías; Aviones de papel, Clip, D-Lectum, El Naranjo, El Pueblo, Espazo Lector Nobel, La Nube de Papel, Libraría Paz, Librería Escolma, Librería Metáfora, Librería Seijas, Librería Cronopios y Mononoke Manga, además de la editorial pontevedresa Kalandraka.

Todas coinciden en que este tipo de citas supone un impulso para el sector, especialmente en el inicio del verano, cuando aumentan el turismo y el tiempo de ocio. Además de favorecer las ventas, consideran que la feria permite acercar la cultura a la calle y establecer un contacto más directo con los lectores, una opinión compartida por Cynthia Menéndez, de la librería Paz.

Así lo señalaba también María José, de la librería Cronopios, que asegura que las primeras semanas del verano son un buen momento para la compra de libros, tanto por la predisposición de la gente a leer como por el comienzo de las vacaciones. En su opinión, existe una percepción injusta sobre los hábitos de lectura de los más pequeños. "Los niños son muy lectores", señala, al tiempo que destaca el interés de muchas familias por ofrecer alternativas al uso de las pantallas.

En la misma línea se expresa Susi Álvarez, de Espacio Lector Nobel, quien considera que las ferias permiten “acercar la cultura a la calle" y dar a conocer el trabajo de las librerías. A su juicio, el público infantil mantiene un importante hábito lector, especialmente entre los cuatro y los diez años, aunque advierte de que ese interés debe reforzarse desde casa y desde los centros educativos. "Cuando la literatura no está presente es cuando se pierden los hábitos", afirma.

En cuanto a las recomendaciones que los que más saben del tema aportan, hay para todos los gustos. Desde novelas policiacas, aventuras, ciencia ficción, pasando por relatos eróticos, como Cepillar al gato, de Jane Campbell, “un libro de una psicoanalista con 80 años, que dice que el deseo no se jubila, y me parece que es fenomenal”, dice María José,

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Susi Álvarez no se atreve a recomendar un único libro en concreto, habiendo tantas y tan buenas opciones disponibles, y prefiere lanzar una recomendación diferente, y es “que se lea, que siempre hay un ratito para coger un libro, tanto los pequeños como los adultos, y disfrutar y viajar a esos fantásticos espacios con esos personajes que nos van a dar cada uno de los autores y autoras”