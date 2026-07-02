El Vial de Playas

Una vez más, y van no sé cuántas ocasiones, que, en este comentario semanal, planteamos la necesidad de terminar el “famoso plan de playas”, proyectado por un gran alcalde, Alfonso Martín Suárez, y que nada se hizo al respeto, y ahora con motivo de las obras, (al fin terminadas antes del verano), del vial bici y peatonal, nos encontramos con que es estrecho, pues apenas cabe un autobús. Construido hace cincuenta años, enlazó las tres playas de Portocelo, Mogor y Aguete, expropiando el terreno entre al vial y la costa, que luego una corporación de turno, lo devolvió. Bien pues ahora este vial queda pequeño para asumir el todo el tráfico que en verano circula por el mismo. Por otro lado, su finalidad era, además de enlazar las playas, que fuera de ida y vuelta para hacer más cómodo el recorrido entre Marín y los arenales. Ahora eso parece imposible y si vas a la playa de Portocelo, tienes que ir hasta la de Aguete para poder volver a Marín, lo que supone un trastorno para los veraneantes y visitantes.

Por ello se hace necesario ensanchar el vial desde Aguete a Marín, cosa que no es demasiado difícil, pues prácticamente los laterales son terrenos baldíos, de fácil desmonte. Y por otra parte es necesario hacer una pequeña modificación de la carretera de Bueu, a la altura del antiguo hospital de la Escuela Naval, para poder enlazar el vial de playa para salir de Portocelo por debajo de esa carretera, y así solucionaríamos un problema importante. Para ello no hay más que suprimir la curva que hace la carretera de Bueu, frente a la Escuela Naval, y llevarla recta al enlace actual, para que la salida del vial de Portocelo, pueda pasar por debajo y enlazar por su parte derecha.

Al mismo tiempo, como se observa es importante crear más aparcamientos, tanto en la playa de Portocelo como en la de Mogor, y Aguete. Y no deben olvidar que es necesario crear un aparcamiento de caravanas, que en Marín no tenemos ninguno, que podría ser en el monte izquierdo de la subida de Portocelo o en la curva de la playa de Mogor, en el terreno que hay a la altura del antiguo matadero.

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Y para terminar nuestro comentario, solicitamos de la corporación municipal, tomar las medidas necesarias para desarrollar el Plan Turístico de Marín, de una vez, pues estaremos de acuerdo que uno de los pilares, hoy, en lo que puede y debe apoyarse nuestra economía, es en el turismo. Manos a la obra sin esperar más, porque como siempre llegamos tarde.