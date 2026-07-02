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Sentido único en la calle José Malvar durante las obras de asfaltado

El Concello de Pontevedra avanza en la rehabilitación de firmes en la parroquia de Campañó

Una de las pistas de Campañó en las que se intervendrá.

Una de las pistas de Campañó en las que se intervendrá. / FdV

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Ana López

Pontevedra

El Concello de Pontevedra pondrá en marcha mañana viernes y el lunes un operativo especial de tráfico en la calle José Malvar con motivo de la tercera fase de las obras de fresado y asfaltado previstas en el ámbito urbano dentro del plan municipal de rehabilitación de firmes. Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre la rotonda de Loureiro Crespo y la rotonda que conecta con el barrio de Valdecorvos. Según el dispositivo diseñado por la Policía Local, la circulación quedará regulada en sentido único en la zona afectada mientras duren las obras, de modo que solo se podrá subir por la calle en coche, no bajarla. Para reducir el impacto sobre el tráfico, la actuación se ejecutará en horario continuo de mañana, entre las 7.00 y las 15.30 horas.

Esta intervención forma parte del contrato de asfaltados impulsado por el Concello, que también avanza estos días en el rural. La concelleira de Rural, María José Abilleira, supervisó las obras realizadas en Campañó, donde ya se completó la mejora de la pista que comunica los lugares de O Bispo y Souto Novo con Lampreeira, en la parroquia de Alba. La actuación, de algo más de medio kilómetro, incluyó el desbroce de los laterales, la regularización del terreno y el posterior asfaltado.

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El plan municipal de rehabilitación de firmes cuenta con una inversión de 4,44 millones de euros y permitirá actuar en casi 40 kilómetros de carreteras y caminos municipales. El proyecto incluye 191.304 metros cuadrados de vías, mejoras de seguridad vial, nuevos reductores de velocidad y renovación de la señalización horizontal y vertical. Abilleira destacó que el contrato es fruto de «muchos meses de trabajo» con las asociaciones vecinales.

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