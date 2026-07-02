Sanxenxo inicia la temporada de playas con el izado de 18 banderas azules

El alcalde, Telmo Martín agradeció la implicación de los vigilantes de los arenales y del personal de limpieza, claves en el éxito de Sanxenxo cada verano Sanxenxo, 29 de junio de 2026. Un total de 87 socorristas velarán este verano por la seguridad en las 18 playas con Bandera Azul de la localidad. Telmo Martín, acompañado del concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, entregaron esta mañana el distintivo azul a un representante del servicio de cada arenal en un acto que tuvo lugar en la conocida sartén de Montalvo.

En el acto, ambos destacaron y agradecieron la labor de las personas que velan por la seguridad y limpieza de cada playa, un esfuerzo compartido por cerca de 200 personas, entre socorristas y personal de limpieza y mantenimiento.

Sanxenxo mantiene su liderazgo en España como municipio con más banderas azules en playas y en cuarta posición mundial. También cuentan con Bandera Azul el Puerto Juan Carlos I, el Real Club Náutico de Sanxenxo y el Club Náutico de Portonovo. Al acto asistió la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, así como miembros del gobierno como Nati Parada, Xoán Pérez y Óscar Vilar que, tras la entrega de las banderas azules, colaboraron con el primer izado de este verano en la playa de Montalvo. Un arenal que cuenta con este distintivo desde el año 2000 de forma ininterrumpida.

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El servicio de socorristas será de 12:00 a 20:00 horas, con la excepción de Silgar, que será de 11:30 a 20:30 horas, debido a la gran afluencia de bañistas. Los módulos en las playas están equipados con todos los materiales exigidos por el programa de Bandera Azul, entre otros, desfibriladores, balones de oxígeno y mochilas de emergencia. Además, dos zodiacs vigilarán la costa entre A Granxa y A Lanzada.