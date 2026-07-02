El río Lérez registra su nivel más bajo del año con el termómetro en los 36 grados

Casi 36 grados en la estación pontevedresa de MeteoGalicia en Campolongo, una temperatura que se alcanzó o rozó este jueves en Sanxenxo, Marín o Ponte Caldelas. Toda la comarca vivió ayer una primera jornada de ola de calor con una alerta roja activada en los municipios de Cuntis, Moraña, O Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade y A Lama, y nivel naranja, que este viernes sube a rojo, en los nueve territorios restantes, desde Caldas a Vilaboa.

Tras un mes de junio con algunas tormentas y precipitaciones intensas pero muy puntuales, y en la que apenas se recogieron 25 litros de lluvia por metro cuadrado, el estado del río Lérez comienza a ser preocupante, no solo para el gobierno local, que ya ha trasladado su inquietud al respecto, sino también para muchos vecinos, que observan un nivel de agua muy por debajo de lo habitual en puntos como la playa fluvial.

Hace unos días, el gobierno local ya alertaba de bajo caudal del río y ayer el alcalde, Miguel Fernández Lores, insistía en el aviso y lamentaba que Augas de Galicia no haya contestado aún a sus requerimientos. Además, la página web del ente autonómico que recoge el estado de los ríos, no ofrece desde hace semanas datos sobre el caudal del Lérez, aunque sí de la altura del agua. En este caso, este jueves presentaba un nivel de menos de tres metros, el más bajo del año, la mitad de los seis que alcanzaba el 27 de enero, cuando presentaba el mejor aspecto de este 2026. Incluso en agosto de 2025 estaba algo mejor. Además, desde mediados de junio ese índice está por debajo de esos tres metros.

Otro dato que genera preocupación es el relativo al embalse del Pontillón de Castro, en Verducido, y que es el «almacén» de agua para casos de emergencia. Su ocupación esta semana es del 86%, un nivel muy bajo comparados con otros datos de junio en años anteriores, cuando siempre estaba por encima del 90%. Incluso en junio de 2014 estaba al 100% y hay que remontarse a 2011 para encontrar una ocupación similar a la actual.

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Todo ello, en plena ola de calor que favorece la evaporación del agua, tanto en la presa como en el río y que lleva a suspender todas las actividades deportivas al aire libre y a lanzar una serie de consejos a la población para adoptar precauciones, en especial entre las personas más vulnerables.