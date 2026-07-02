Rescatada del agua una bañista en parada cardiorrespiratoria en una playa de Sanxenxo

El servicio de socorrismo acaba de llegar a las playas de Sanxenxo y ya ha comenzado el trabajo con los bañistas. Una mujer de 77 años ha tenido que ser rescatada del agua en la tarde de este jueves con una parada cardiorrespiratoria en la playa de A Lapa, según informa el Concello.

Las mismas fuentes indican que la septuagenaria se encontraba a la altura de las boyas que delimitan la zona de baño cuando empezó a encontrarse mal.

Los socorristas que atienden desde el pasado miércoles este arenal, próximo a A Lanzada, alertaron a una embarcación de Emerxencias de O Grove que estaba más cerca de la zona. Fue esta otra unidad la que acercó a la mujer a la playa.

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Según el concello, los socorristas le practicaron la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de la ambulancia medicalizada, que trasladó a la víctima al hospital Montecelo de Pontevedra.