El pulpo y la nécora vuelven al mercado tras la veda: poco género, precios altos y mucha dudas en los puestos

El pulpo y la nécora han vuelto al mercado tras la veda, y se nota. Se nota en los precios, en las conversaciones a pie de puesto y en los clientes que se acercan a preguntar si ya hay producto, si merece la pena comprar ahora o si es mejor esperar unos días. El arranque no ha sido de grandes cantidades ni de gangas, pero sí de expectación sobre dos de los grandes protagonistas de las aguas gallegas. Después de semanas de parón, los primeros kilos llegaron marcados por el viento del norte, la escasez inicial y una demanda que sigue muy pendiente de estos dos clásicos del verano.

«Un poquito flojo, caro, un pelín caro», resume Bea Portonovo en la plaza, entre encargos, llamadas y clientes que se paran delante del mostrador. La explicación, dice, está más en el tiempo que en la falta real de producto. «Nos costó, con mucho norte. El pulpo fue caro, hay poquito, pero yo creo que no es porque vaya a haber poco, es por las condiciones que hubo», cuenta.

El viento condicionó las salidas al mar y eso se trasladó directamente a la plaza. «Hoy hubo muy poquita sardina también. Chincho ya no hubo. Pero fue por eso, por el viento», remarca. Con la nécora, los precios fueron especialmente altos en los tamaños grandes, los que suelen llevarse los restaurantes. Bea habla de ventas de nécora grande de nasa a 44,50 euros más IVA y de batea a 60 euros más IVA. En el puesto, según el tamaño, la pequeña se movió sobre los 26 euros, la mediana en torno a 36.

El mercado recupera pulpo y nécora tras la veda entre precios altos y ganas de comprar. / Rafa Vázquez / FDV

El pulpo de la ría tampoco arrancó barato. El que ronda los dos kilos se pagó a unos 14 euros más IVA en compra, según explica Bea. En Pescados y Mariscos Cachadas, Antía Pesqueira pone cifras al mostrador de la primera jornada. Sobre el pulpo grande, de entre dos y tres kilos, afirma que «se vendió todo a unos 20 euros el kilo». Mientras, la nécora rondó los 38 euros. «Más o menos son los mismos precios del año pasado, cuesta un euro más caro», explica.

Aun así, ganas había. En Cachadas, el primer balance fue de esos que animan a seguir trayendo género. «Mi padre trajo hoy casi 30 kilos de pulpo», cuenta Antía. Entre el puesto y las cajas que colocaron fuera, salió todo. «Sacamos unos 15 pulpos más o menos», calcula. Y avisa: «Mañana más, animamos a la gente a que venga».

En otros puestos, sin embargo, el consejo al cliente de a pie es mirar el precio con calma. Bea Portonovo lo tiene claro cuando alguien se acerca pensando en comprar para congelar. «Al público que viene hoy a por un pulpo para congelar le digo que espere a la semana que viene». Con la nécora también recomienda prudencia, porque no siempre aguanta bien el congelado. «La patita te queda casi sin carne», comenta.

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La hostelería juega en otra liga. «La restauración tienes que meterla sí o sí», dice. Si hay poco producto y varios compradores pujan por lo mismo, toca arriesgar. Para el consumidor particular, en cambio, la esperanza está en que afloje el norte, entre más género y el precio se relaje. En el mercado, de momento, el regreso ya está servido.