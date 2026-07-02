El PP de Pontevedra denuncia el deterioro de la senda de Os Gafos

El PP de Pontevedra ha iniciado este jueves un calendario de pequeñas reuniones con los afiliados de cada barrio con el objetivo de escuchar sus demandas y recoger las solicitudes que trasladan tanto sobre la ciudad como sobre el funcionamiento del partido.

La primera de estas reuniones ha estado centrada en Campolongo y ha contado con la participación de la secretaria general del PP local, Pepa Pardo, el presidente de Nuevas Generaciones de la formación, Guille Juncal, y las concejalas Silvia Junco y Silvia Crespo.

Durante el encuentro, los afiliados han trasladado distintas cuestiones que consideran prioritarias para mejorar su barrio, entre ellas la necesidad de reforzar el mantenimiento de los parques infantiles.

Pardo se ha referido en concreto al parque infantil de Campolongo que “requiere un mantenimiento continuo y diario", y al estado de la senda del río de Os Gafos, cuyo tramo comprendido entre el centro de la ciudad y el entorno de la estación de tren, "presenta un importante deterioro". Esta misma semana, los concejales del PP recorrieron este itinerario para comprobar el estado de varios elementos del paseo, tal y como denunciaron hoy los propios afiliados.

“Hemos podido comprobar de primera mano, recorriendo todo el trayecto, que hay numerosas tablas de madera rotas, con el peligro que eso supone para la ciudadanía y que deben ser reparadas cuanto antes. Si existiera un mantenimiento adecuado, esto no sucedería”, ha recalcado.

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Los asistentes a la reunión también han reclamado mejoras en el acceso a la zona de la iglesia de San José, que consideran intransitable desde hace tiempo, así como una mayor atención a los problemas de convivencia existentes en el barrio.