El polideportivo de O Sequelo completa su modernización

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y la alcaldesa de Marín, María Ramallo, visitaron ayer el renovado pabellón municipal de O Sequelo. En sus intervenciones, ambos pusieron en valor la colaboración entre la administración provincial y el Concello de Marín para modernizar estas instalaciones deportivas transformándolas en un recinto «de primera» para el uso de los clubes y de la ciudadanía.

Durante la visita, López y Ramallo estuvieron acompañados por representantes de clubes deportivos locales y participantes de los campamentos municipales de verano. El presidente provincial subrayó que la actuación refleja la apuesta conjunta por mejorar los equipamientos deportivos y ha recordado que hace un año ambas administraciones inauguraban la reforma integral del pabellón de A Cañota.

Entre las dos actuaciones, la Diputación ha destinado 710.000 euros de financiación provincial. En el caso de O Sequelo, los 250.000 euros proceden del Plan +Provincia, mientras que los 480.000 euros restantes fueron financiados con fondos europeos obtenidos por el Concello de Marín.

Las obras permitieron una renovación integral del edificio, con actuaciones orientadas a incrementar la eficiencia energética, mejorar la accesibilidad, reforzar la estructura del inmueble, sustituir la cubierta y las fachadas, además de acondicionar la pista deportiva.

La alcaldesa de Marín agradeció la «paciencia» de las entidades deportivas que habitualmente utilizan el pabellón y que durante varios meses tuvieron que buscar alternativas debido a la ejecución de las obras. Ramallo destacó que la renovación permitirá recuperar la actividad habitual en unas instalaciones modernizadas y preparadas para acoger numerosas competiciones y actividades deportivas.

Durante su intervención, el presidente provincial defendió que este tipo de proyectos son el resultado de una planificación previa y de la capacidad de las administraciones para captar financiación externa, lo que, según ha señalado, reduce el esfuerzo económico de los ayuntamientos. En ese contexto, ha elogiado la gestión de la alcaldesa y su labor tanto al frente del Concello como en la Diputación de Pontevedra, donde forma parte como diputada del grupo de gobierno.

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Por último, María Ramallo avanzó que el Concello ya trabaja en nuevos proyectos de mejora para otras infraestructuras deportivas del municipio, entre ellas el pabellón de A Raña y la grada del campo de fútbol de San Pedro, actuaciones para las que confía en seguir contando con el respaldo económico de la Diputación de Pontevedra.