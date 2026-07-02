Poio oferta mas de un millar de plazas con los espacios Concilia para facilitar la conciliación en verano

Este verano regresan a ponerse en marcha los espacios concilia, del concello de Poio, coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares. El programa municipal ofrece mas de 1.000 plazas entre los meses de julio y septiembre para ayudar a las familias a compatibilizar la vida laboral de los mayores, con el cuidado de los más pequeños.

Este servicio se lleva a cabo en los colegios Isidora Riestra, en San Xoán, Espedregada, Raxó, y Viñas, en San Salvador. El horario es de 7:30 a 15:00 de la tarde, de lunes a viernes.

El alcalde de la localidad, Ángel Moldes, acompañado por las concejalas Natividad Torres y Natalia Sabarís, visitaron este jueves el centro Isidora Riestra, para conocer de primera mano el desarrollo de las primeras jornadas del programa y compartir tiempo con niños y cuidadores.

Durante la visita, el alcalde Moldes destaco que facilitar la conciliación sigue siendo una prioridad para su gobierno municipal. «Queremos ofrecer a las familias recursos útiles que les permitan compatibilizar sus horarios laborales con el cuidado de sus hijos durante el verano, al tiempo que los más pequeños disfrutan de un espacio seguro y divertido»

El alcalde insistió en que este programa es una respuesta a una necesidad real de las familias y una muestra del compromiso del gobierno local con la infancia y con el bienestar de los vecinos.

El servicio funciona desde el 1 de julio hasta el inicio del próximo curso escolar, con un horario de 7.30 a 15.00 horas, lo que permite adaptarse a las familias a cualquier tipo de jornada laboral. Durante su estancia, los niños realizan juegos, talleres, y actividades deportivas en grupo.

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Por último, Ángel Moldes agradeció también a las concelleiras responsables la labor de organización y al personal que atiende los tres centros su trabajo, que hace posible que las familias que lo necesitan cuentan con un apoyo de calidad y confianza.