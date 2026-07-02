La pianista gallega Elsa Muñiz presenta su espectáculo Pianotelling el 4 de julio en Ponte Caldelas

La pianista y compositora gallega Elsa Muñiz ofrecerá el sábado día 4 en el Espazo Cuve de Ponte Caldelas su espectáculo Pianotelling, su singular formato escénico, en la que será la antesala de uno de los momentos más importantes de su carrera: su participación en la Latin Alternative Music Conference (LAMC) 2026, que se celebrará en Nueva York del 28 de julio al 1 de agosto; tras haber sido seleccionada por Sounds from Spain e ICEX España Exportación e Inversiones para participar en este evento, uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la industria musical latina e iberoamericana.

Durante su estancia en Nueva York, la artista participará en el programa profesional de la LAMC, donde mantendrá encuentros con programadores, festivales, instituciones culturales, agencias y profesionales del sector con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración y fortalecer la presencia internacional de Pianotelling.

En el último año, la artista ha llevado Pianotelling a diferentes escenarios de Galicia y España, consolidando una propuesta que rompe con el concepto tradicional de concierto instrumental para crear una experiencia artística basada en la conexión entre música, palabra e imagen.

Desde la publicación de New Beginnings, su segundo libro-disco, el proyecto ha continuado evolucionando tanto en el ámbito creativo como profesional, ampliando su alcance y llegando a nuevos públicos.

Pianotelling es un formato escénico creado por Elsa Muñiz que une composiciones originales para piano, relatos e imágenes para construir una experiencia artística donde cada pieza nace de una historia real.

Elsa Muñiz es pianista, compositora y creadora del formato Pianotelling, una propuesta artística que combina música para piano, narración e imagen.

Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Vigo y amplió su formación en la Universidad de Música Fryderyk Chopin de Varsovia.

Desde la publicación de su primer álbum, Memories (2018), ha desarrollado una trayectoria centrada en la creación de música original para piano, con proyectos como Presentimiento, realizado junto a Alimentos de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y New Beginnings, su segundo libro-disco.

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Actualmente supera los 4 millones de reproducciones en plataformas digitales y continúa desarrollando la gira de Pianotelling mientras prepara la proyección internacional del proyecto.