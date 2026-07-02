El paro baja en 258 personas en la comarca en un año y se sitúa en 7.317 desempleados

El desempleo descendió en el conjunto de la comarca de Pontevedra al cierre del mes de junio. Según los datos de paro registrado, hechos públicos este jueves por la Consellería de Emprego de la Xunta, el ámbito formado por los municipios de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Barro, Caldas de Reis, Cuntis, Moraña, O Campo Lameiro, Ponte Caldelas, Vilaboa, A Lama, Cerdedo Cotobade y Portas contabilizó en junio de 2026 un total de 7.317 personas desempleadas.

La cifra supone una reducción de 258 parados con respecto al mismo mes del año anterior, cuando los catorce municipios sumaban 7.575 demandantes de empleo. En términos relativos, el descenso interanual se sitúa en torno al 3,4%, lo que confirma una evolución favorable del mercado laboral en el área durante el último año.

El municipio de Pontevedra concentra prácticamente la mitad del desempleo del conjunto comarcal. La capital cerró junio de 2026 con 3.613 personas en paro, frente a las 3.719 registradas en mayo. Esto implica una caída mensual de 106 desempleados, equivalente a un descenso del 2,8%.

La comparación interanual también arroja un balance positivo para Pontevedra. En junio de 2025, el municipio contaba con 3.739 personas desempleadas, por lo que en el último año el paro se redujo en 126 personas, un 3,4% menos.

En el resto del ámbito analizado destacan, por volumen absoluto, Marín, con 968 personas desempleadas en junio de este año; Poio, con 620; Sanxenxo, con 378; Caldas de Reis, con 325; y Ponte Caldelas, con 304. En el caso de Cerdedo Cotobade, son 180 personas en paro.

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Hay que entender la evolución de junio en un contexto estacional habitualmente favorable para el empleo en la comarca, especialmente en los municipios con mayor peso de la actividad turística y de servicios. Sanxenxo, Poio y Marín suelen beneficiarse en estas fechas del refuerzo de contrataciones vinculadas al inicio de la temporada de verano, mientras que Pontevedra mantiene un comportamiento más diversificado por su peso administrativo, comercial y de servicios.