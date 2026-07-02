Monbus habilita este verano cuatro líneas diarias directas entre Pontevedra y Sanxenxo por la AP-9 y la autovía do Salnés

La empresa Monbus habilita un servicio directo de transporte de pasajeros entre Pontevedra y Sanxenxo por la autopista AP-9 y la autovía de O Salnés para el verano. La iniciativa, con tan solo dos paradas intermedias, consta de cuatro expediciones de ida y vuelta diarias, además de una más con destino a Sanxenxo los domingos

Esta línea, testada en los dos pasados verano, pero implantada ahora de forma oficial, arrancó el miércoles, 1 de julio y estará operativo hasta el 31 de agosto, la época del año con mayor demanda de transporte público entre ambas localidades,

Según explica la propia empresa, la ruta, de 34 kilómetros, parte de la estación de autobuses de Pontevedra y realiza paradas en María Victoria Moreno (dos) y As Corvaceiras. A continuación, continúa por la AP-9 hasta el nudo de Curro (Barro) y enlaza con la autovía del Salnés (AG-41) hasta la estación de autobuses de Sanxenxo.

Recuerda también que "el recorrido tradicional por la carretera de la costa, la PO-308, tiene una longitud de 21 kilómetros. Sin embargo, el elevado volumen de tráfico y las numerosas paradas intermedias que registra este servicio durante el verano ralentizan considerablemente el viaje en diferentes franjas horarias"

Con las nuevas expediciones, el tiempo estimado de trayecto entre Pontevedra y Sanxenxo se reduce a unos 35 minutos, aproximadamente la mitad del que supone realizar el recorrido por la PO-308.

De lunes a viernes están programadas cuatro salidas de Sanxenxo a las 13,50, 16.15, 17.15 y 19.15 horas, y otras tantas de Pontevedra a las 8.15, 18.15, 20.15 y 22.15 horas,

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Los sábados y domingos, el autobús sale de Pontevedra a las 12.15, 14.15, 18.15, 20.15 y 22,15 y saldrá de Sanxenxo a las 11.15, 13.15, 17.15 y 19.15 horas.