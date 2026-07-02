Iván Puentes se perfila como único candidato del PSOE a la Alcaldía de Pontevedra

El PSdeG-PSOE ha convocado primarias para elegir cabeza de lista en siete municipios, entre ellos el de Pontevedra, pero todo apunta a que en la ciudad del Lérez no serán necesarias. El actual portavoz municipal socialista y secretario xeral de la agrupación local, Iván Puentes, se perfila como único aspirante del partido a alcanzar la Alcaldía en 2027. El plazo finaliza este viernes a mediodía y hasta el momento ningún otro nombra ha sonado para ese puesto y tampoco hay movimientos entre la militante para presentar rivales a Puentes.

El actual portavoz, concejal en Pontevedra desde 2015 después de haber sido alcalde de Fene, ya encabezó la lista socialista en 2023 y, salvo sorpresas, repetirá el próximo año. De hecho, tiene previsto presentar este mismo viernes su precandidatura en la sede local del partido.

Iván Puentes Rivera, nacido en Fene en abril de 1980, es licenciado en Publicidade e Relacións Públicas por la Universidade de Vigo y es profesor en la Facultade de Ciencias Sociales. Entró en la corporación pontevedresa en 2015 como número 3 de la lista de Tino Fernández, puesto que repitió en 2019, hasta que en 2023 ya lideró la candidatura, cuando obtuvo cinco concejales. En este mandato votó a favor de la investidura de Miguel Fernández Lores (BNG) como alcalde y ha apoyado los presupuestos de este año, pero el PSOE no forma parte del gobierno local, donde el BNG está en minoría.

En cuanto al proceso interno, las primarias para elegir alcaldable se aplican a las alcaldías de municipios de más de 20.000 habitantes. En los procesos municipales, además, la celebración debe estar autorizada por la Comisión Federal de Listas y avalada por más del 50% de la militancia del ámbito correspondiente.

El Comité Federal convocó las primarias el 27 de junio y el cierre censal válido se fijó el 1 de junio de 2026. La comunicación de los ámbitos incluidos en el calendario de julio se abrió del 29 de junio al 1 de julio, hasta las 12.00 horas.

La presentación de precandidaturas se concentra entre el 2 y el 3 de julio, también hasta las 12.00 horas. Ese mismo 3 de julio está prevista la proclamación de precandidaturas. A partir de ahí se abre la fase decisiva de avales: del 4 al 11 de julio, hasta las 12.00 horas. La proclamación provisional de candidatos se realizará el día 11.

La campaña interna de información se desarrollará entre el 12 y el 18 de julio. La primera vuelta se votará el domingo 19 de julio. Si fuera necesaria una segunda vuelta, se celebraría el domingo 26, con una nueva campaña entre el 20 y el 25 de julio, según el calendario gráfico del proceso.

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En todo caso, todo este calendario previsiblemente no será necesario en Pontevedra y desde el sábado Puentes será el único candidato socialista.