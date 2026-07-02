El Concello de Pontevedra vuelve a licitar el parque Doce de Novembro tras la quiebra de la empresa adjudicataria

El Concello de Pontevedra volverá a sacar a licitación las obras del parque Doce de Novembro, una actuación prevista en la parcela situada por encima de la vía del tren y concebida como continuidad de la pasarela peatonal. El proyecto había quedado paralizado después de que la empresa adjudicataria inicial, Oresa, entrase en quiebra, lo que obligó a resolver la situación administrativa y tramitar de nuevo la contratación.

La Xunta de Goberno aprobó este lunes la nueva licitación de la obra, que cuenta con un presupuesto de 690.636 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La financiación procede de un convenio con la Deputación de Pontevedra.

El alcalde explicó que la nueva licitación mantiene el proyecto inicial, sin modificaciones sustanciales. La actuación tiene como objetivo la mejora ambiental de este ámbito urbano, con plantación de arbolado, instalación de mobiliario y acondicionamiento de una zona verde en el entorno de Doce de Novembro. Además, el proyecto incluye una rampa de conexión con la calle Santa Teresa de Jesús Jornet, lo que permitirá mejorar la accesibilidad y la continuidad peatonal en la zona.

La obra había llegado a iniciarse antes de quedar interrumpida por la situación de la empresa adjudicataria. Por ese motivo, el presupuesto actual incorpora una reducción correspondiente a los trabajos que llegaron a justificarse en aquella primera fase. Una vez superado ese trámite, el Concello retoma ahora la actuación con una nueva licitación.

El alcalde confió en que no sea necesario ampliar el convenio firmado con la Diputación, aunque admitió que, si finalmente fuese preciso, se estudiaría esa posibilidad. En todo caso, señaló que se trata de una obra sin excesiva complejidad técnica y que el nuevo plazo de ejecución, fijado en cuatro meses, debería ser suficiente si el procedimiento de contratación se desarrolla con normalidad.

El regidor celebró que el proyecto vuelva a salir a licitación después de los retrasos acumulados. Subrayó que la pasarela es un espacio «muy utilizado» por los vecinos de la zona y que esta actuación permitirá ampliar la red de espacios públicos, zonas verdes y áreas arboladas en un ámbito urbano especialmente transitado.

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El parque Doce de Novembro se suma así a otras actuaciones previstas en el entorno de A Parda y de la vía del tren, donde el Concello busca reforzar los itinerarios peatonales, mejorar la conexión entre barrios y ganar nuevos espacios de estancia para la ciudadanía.