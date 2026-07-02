Espacio público
El Concello de Pontevedra vuelve a licitar el parque Doce de Novembro tras la quiebra de la empresa adjudicataria
El Concello de Pontevedra volverá a sacar a licitación las obras del parque Doce de Novembro, una actuación prevista en la parcela situada por encima de la vía del tren y concebida como continuidad de la pasarela peatonal. El proyecto había quedado paralizado después de que la empresa adjudicataria inicial, Oresa, entrase en quiebra, lo que obligó a resolver la situación administrativa y tramitar de nuevo la contratación.
La Xunta de Goberno aprobó este lunes la nueva licitación de la obra, que cuenta con un presupuesto de 690.636 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La financiación procede de un convenio con la Deputación de Pontevedra.
El alcalde explicó que la nueva licitación mantiene el proyecto inicial, sin modificaciones sustanciales. La actuación tiene como objetivo la mejora ambiental de este ámbito urbano, con plantación de arbolado, instalación de mobiliario y acondicionamiento de una zona verde en el entorno de Doce de Novembro. Además, el proyecto incluye una rampa de conexión con la calle Santa Teresa de Jesús Jornet, lo que permitirá mejorar la accesibilidad y la continuidad peatonal en la zona.
La obra había llegado a iniciarse antes de quedar interrumpida por la situación de la empresa adjudicataria. Por ese motivo, el presupuesto actual incorpora una reducción correspondiente a los trabajos que llegaron a justificarse en aquella primera fase. Una vez superado ese trámite, el Concello retoma ahora la actuación con una nueva licitación.
El alcalde confió en que no sea necesario ampliar el convenio firmado con la Diputación, aunque admitió que, si finalmente fuese preciso, se estudiaría esa posibilidad. En todo caso, señaló que se trata de una obra sin excesiva complejidad técnica y que el nuevo plazo de ejecución, fijado en cuatro meses, debería ser suficiente si el procedimiento de contratación se desarrolla con normalidad.
El regidor celebró que el proyecto vuelva a salir a licitación después de los retrasos acumulados. Subrayó que la pasarela es un espacio «muy utilizado» por los vecinos de la zona y que esta actuación permitirá ampliar la red de espacios públicos, zonas verdes y áreas arboladas en un ámbito urbano especialmente transitado.
El parque Doce de Novembro se suma así a otras actuaciones previstas en el entorno de A Parda y de la vía del tren, donde el Concello busca reforzar los itinerarios peatonales, mejorar la conexión entre barrios y ganar nuevos espacios de estancia para la ciudadanía.
La renovación integral del parque de Luis Otero, frente a Pasarón, sale a licitación por 450.000 euros
El Concello de Pontevedra aprobó el expediente de contratación para sacar a licitación la renovación integral del parque de la rúa Luis Otero, situado frente al estadio de Pasarón. La actuación cuenta con un presupuesto de 450.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses desde la adjudicación de las obras.
Las empresas interesadas dispondrán de 26 días hábiles para presentar sus ofertas. El proyecto forma parte de las actuaciones incorporadas a través de la negociación presupuestaria y la modificación de crédito acordada con el Partido Socialista.
El alcalde explicó que se trata de una renovación «absolutamente total» del espacio, que quedará organizado en tres zonas diferenciadas. La primera será un área infantil de 425 metros cuadrados, equipada con juegos para niños, bancos y una zona de gradas. Según indicó, el diseño fue abordado con los vecinos y esas gradas guardan relación con la memoria del antiguo campo de fútbol existente en el entorno.
La segunda zona incluirá una pequeña pista de 13 por 8 metros para jugar al fútbol, pensada para niños, así como una tirolina situada detrás del edificio. La tercera se ubicará en la zona verde ya existente hacia la avenida de Compostela y estará destinada al ejercicio físico, con un espacio similar a los parques de calistenia y diez estaciones de entrenamiento.
El proyecto incorporará también zonas de estancia, mobiliario urbano, fuentes, papeleras y aparcabicis. El alcalde recalcó que la actuación no puede entenderse únicamente como un parque infantil, ya que combina juegos, deporte, estancia y convivencia intergeneracional.
Preguntado por si se trata del parque infantil más caro de la historia del Concello, el regidor respondió que no lo cree, precisamente porque el presupuesto incluye varias áreas y usos diferenciados, no solo la zona de juegos infantiles.
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