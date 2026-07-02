El ciclo «Cinema e Estrelas» regresa a Pontevedra con cinco noches de cine al aire libre

Pontevedra volverá a convertirse en una sala de cine al aire libre gracias al ciclo de cine «Cinema e Estrelas». El ciclo, que se integra dentro de la programación de las fiestas de verano del concello, proyectará cinco películas de contrastada calidad que cualquier interesado podrá acercarse para poder disfrutarlas.

El concelleiro de fiestas Demetrio Gómez y el presidente del Cineclub, Ramón Poza, han presentado este jueves en el concello de Pontevedra los filmes que se podrán disfrutar, destacando su altísima calidad y variedad, pues hay desde dramas a comedias, pasando por clásicos atemporales.

La cartelera ofrecida empezará el martes 7 de julio con la película irlandesa «Kneecap», película dirigida por Rich Peppiatt, rodada en gaélico. La película narra la historia de dos chicos que desean montar una banda que canta en gaélico, y para ello cuentan con la ayuda de su profesor de música.

El miércoles 8 es el turno de «a rapaza zurda», un drama da directora taiwanesa Shih-Ching Tsou, que debuta con esta cinta. La historia se centra en la superstición de una familia hacia la másjoven integrante de la familia, al considerar de mala suerte que la niña utilice su mano izquierda como dominante.

El jueves 9 es el momento de la comedia francesa «A receta perfecta», de Louise Courvoisier, acerca de un joven de 18 años que debe asumir la responsabilidad de cuidar a su hermana pequeña, y al estar falto de dinero, decide inscribirse en un concurso para obtener el premio, por el que deberá realizar el mejor queso del concurso. Una película divertida y entrañable que ya gano el premio César y el Premio de la juventud en Cannes.

«Arco», el viernes 10, película francesa de animación en 2D, que relata la historia de Iris, una niña que convive con hologramas y robots, e a de Arco, un viajero do tempo que vivía en un mundo muy conectado con la naturaleza.

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Y finalmente, el sábado 11, el ciclo termina con un clásico. Una proyección en formado de 35 milímetros del clásico de John Ford, “O home que matou a Liberty Balance».