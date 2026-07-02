Protocolo
El calor extremo activa en Pontevedra un operativo especial para los más vulnerables
El dispositivo se centrará entre las 14.00 y las 16.00 horas y se pondrá en marcha con previsiones de 37 grados o alerta sanitaria
H.D.
Agua fresca, seguimiento en la calle e información básica para protegerse del calor extremo. Pontevedra activa este miércoles un nuevo protocolo de emergencia por altas temperaturas dirigido a personas sin hogar, uno de los colectivos más vulnerables ante las olas de calor y las situaciones de riesgo asociadas a la exposición prolongada al sol.
El dispositivo se centrará especialmente entre las 14.00 y las 16.00 horas, la franja del día en la que se registra la máxima radiación solar y en la que, de forma habitual, los recursos sociales de la ciudad permanecen cerrados. Durante ese tramo, voluntarios de Protección Civil repartirán botellas de agua fresca entre las personas sin hogar, comprobarán su estado y ofrecerán información sobre recomendaciones básicas para protegerse frente al calor, así como sobre los recursos sociales disponibles en el municipio.
El protocolo se activará de forma automática cuando MeteoGalicia estime temperaturas iguales o superiores a los 37 grados centígrados, una situación equivalente a una alerta naranja por riesgo importante para la población, o cuando se decrete una alerta sanitaria. Además, la Concellería de Benestar Social podrá ponerlo en marcha fuera de esos parámetros siempre que considere necesario garantizar una atención adecuada a este colectivo.
La concejala de Benestar Social, Anabel Gulías, explica que esta intervención frente al calor se integrará con el dispositivo ya existente para el frío, dando forma al denominado Protocolo de emergencias por causas meteorológicas adversas. Según señala, el objetivo es «minorar el impacto de las olas de altas temperaturas en las personas sin hogar y garantizar la atención a un colectivo en situación de vulnerabilidad y alto riesgo de exclusión social».
El nuevo dispositivo ha sido consensuado entre el Concello de Pontevedra, entidades sociales, Protección Civil y Policía Local, con la finalidad de reforzar la coordinación y evitar que ninguna persona quede desprotegida ante episodios meteorológicos severos.
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