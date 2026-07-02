Caldas de Reis pone en marcha su Ludoteca y abre las pozas de A Tafona

El Concello de Caldas ya ha puesto en marcha su Ludoteca de Verán para facilitar y favorecer la conciliación familiar y laboral durante el período estival, época en la que «son muchos los vecinos y vecinas que precisan de herramientas de este tipo, al estar en plena temporada alta y encontrarse los niños de vacaciones», tal y como recordó el alcalde, Jacobo Pérez.

La iniciativa arrancó con el 100% de las plazas cubiertas tanto para todo el mes de julio (200) como para la primera quinquena de agosto (100). Aún quedan matrículas disponibles para los últimos 15 días de agosto, con un precio de 45 euros, que puede experimentar rebajas para las familias numerosas o aquellas que inscriban a más de un niño o niña.

La Ludoteca está dirigida a escolares de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Hasta los 7 años, las actividades tendrán un carácter más lúdicos, mientras que para los de 8 a 12 años hay un mayor protagonismo para el deporte. El horario es de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes (salvo los festivos). Al igual que en las últimas ediciones, el Concello apostó por mantener el servicio de Plan Madruga, operativo desde las 7.30 horas.

«Esta es una actividad que también incide en el aspecto educativo y cultural, al tiempo que fomenta valores entre los niños relacionados con la igualdad, el respeto por el medio ambiente o el trabajo en equipo”, aseveró el alcalde caldense. Si bien la mayor parte de las actividades se celebran en el recinto escolar, también están proyectadas salidas y excursiones, algunas a pie y otras en autobús.

El gobierno local subraya que «una de las cuestiones en las que se pone el foco es en la posibilidad de que los participantes se familiarice y conozca de primera mano algunos de los emplazamientos y espacios más emblemáticos del propio municipio». Así, están proyectadas visitas al Xardín Botánico y a la Carballeira, recién reformadas, así como a otros lugares como el entorno de A Tafona o A Prazuela.

Por otra parte, el Concello ha abierto al público las Pozas de Caldas, lo que se considera un «hito» para la localidad tras más de una década de espera. El horario es de lunes a domingo de 15.00 a 21.00 horas. Arranca bajo la denominación de «Entreaugas» para recordar que están ubicadas en la unión de Umia y el Bermaña.

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El espacio dispone de cinco pozas de diversos tamaños de agua procedente de la fonte da Burga. Tal y como adelanta la administración local, la de la Tafona no estará a 45 grados, pero sí mantendrá una temperatura aproximada de 25 grados. También hay una poza pensada para realizar los contrastes con agua fría, como es habitual en estos complejos. Esta inauguración llegó por sorpresa tras más de catorce años de espera desde que en 2012 se anunció el proyecto. Umia Vivo pedía hace unos días su apertura para funcionar «como refugio climatico antelas olas de calor con horarios amplios y dando prioridad en el aforo a las personas más vulnerables».