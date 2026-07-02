Bigsound Pontevedra desvela los horarios y el recinto de una edición a la que se incorpora Walls
David Bisbal, María Becerra, Nathy Peluso o Nil Moliner, entre otros, encabezan un cartel que se podrá disfrutar entre el 17 y 18 de julio en el Parque de Tafisa
Aitor Pombo
La cuenta atrás para la segunda edición de Bigsound Pontevedra entra en su recta final. El festival ha hecho públicos los horarios de los conciertos, el mapa del recinto y el cartel definitivo, que reunirá a algunas de las principales figuras del pop, la música urbana y los ritmos latinos.
La última incorporación ha sido Walls y su música, que ha evolucionado desde el freestyle a un estilo pop-rock e indie, y que completa una programación encabezada por David Bisbal, María Becerra, Juan Magán, Nathy Peluso, Ana Mena, Luck Ra, Nil Moliner, Natalia Lacunza, Lucho RK y Hens, entre otros artistas. Además, el festival contará con cinco actuaciones exclusivas en Galicia durante este año: las de David Bisbal, María Becerra, Nathy Peluso, Ana Mena y Luck Ra. Todos ellos mostrarán su música al público los días 17 y 18 de julio en el Parque de Tafisa.
La programación se desarrollará en dos escenarios, Xacobeo 2027 Stage y Pontevedra Stage, con conciertos ininterrumpidos durante más de diez horas cada jornada. El viernes será el turno de David Bisbal, Juan Magán, Luck Ra, Nil Moliner, Lucho RK, Hens, Despistaos, Mafalda Cardenal, Chema Rivas, Gemeliers, LG1DO y Ele DJ, y el sábado tomarán el relevo María Becerra, Nathy Peluso (Club Grasa DJ Set), Ana Mena, Natalia Lacunza, Yami Safdie, Rager, Besmaya, Big Lois, Luc Loren y el mencionado Walls.
La organización también ha presentado el plano del recinto, que contará con zonas de restauración, espacios de descanso, área VIP, consignas, puntos de recarga y servicios adaptados para personas con movilidad reducida. A ello se sumarán diferentes espacios de ocio y activaciones de las marcas colaboradoras para completar la experiencia del público. Además, el festival proporciona diferentes puntos de información y asistencia para cualquier necesidad que el público pueda necesitar.
Tras el éxito de su estreno el pasado año, Bigsound busca consolidarse como una de las grandes citas musicales del verano en Galicia, con una propuesta que combina artistas consolidados y nuevas promesas en un mismo cartel y que volverá a situar a Pontevedra en el circuito nacional de festivales
Suscríbete para seguir leyendo
- Un incendio forestal quema una de las islas Alvedosas en Vilaboa
- La hija de Alexandre Bóveda reaparece en el Museo de Pontevedra en el concierto por Castelao tras su ausencia en la inauguración
- El Gremio de Mareantes de Pontevedra incorpora al coronel jefe de la Guardia Civil como miembro de honor
- El transporte público «frena» la contratación en Sanxenxo, que supera las 300 ofertas
- Sanxenxo dispara el precio de la vivienda de segunda mano y se sitúa como el mercado más caro de Galicia
- Un accidente en la PO-308 provoca retenciones en Poio
- Caldas de Reis será el primer concello en beneficiarse de la plataforma Local Node para conectar ciudadanos, turistas y comercios
- San Benito de Lérez: una romería histórica que revoluciona su programa con cerveza artesana y choripán