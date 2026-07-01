Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Afiliaciones VigoMorosos Gallegos con HaciendaCalendario Celta LaLigaConcierto Deep Purple VigoMascotas y vacacionesErrores Pau ExtraordinariaIctus Moañés
instagramlinkedin

La XV Mostra de Os Trazantes de Tenorio reúne el sábado en Cerdedo Cotobade lo mejor de la cultura tradicional

Además del grupo local, intervendrá Tanto Nos Ten y la agrupación asturiana L’esperteyu

Presentación del festival

Presentación del festival / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. P.

Pontevedra

El diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela, ha presentado este miércoles en O Pazo provincial la XV Mostra y Festival Folclórico de Os Trazantes de Tenorio, que se celebra este sábado, 4 de julio, en el atrio de la fiesta de Tenorio, en Cerdedo Cotobade. Se trata de una cita con lo mejor de la cultura tradicional que cuenta con el apoyo del programa Culturea con la programación del concierto del grupo Tanto Nos Ten, y que reunirá además a Os Trazantes con la agrupación asturiana L’esperteyu.

Durante el acto, Cubela puso en valor el trabajo que la entidad lleva realizando desde hace más de cuatro décadas en la promoción de la cultura tradicional gallega. “Os Trazantes de Tenorio son un ejemplo de la enorme labor que desarrollan las asociaciones culturales para mantener viva nuestra identidad y llevarla por toda la provincia y Galicia”, aseguró.

El diputado destacó también que esta muestra forma parte de la amplia programación cultural que impulsa la Diputación a través del Culturea. “Llenamos la provincia de cultura para garantizar la supervivencia de nuestra identidad y democratizar el acceso a la cultura, porque todas las comunidades, los ayuntamientos del interior y también las parroquias más pequeñas, merecen una programación de calidad”, afirmó.

Noticias relacionadas

Cubela recordó además la colaboración que la Diputación mantiene con Os Trazantes de Tenorio, tanto a través del programa Culturea como de las líneas de ayudas para actividades culturales, y animó a la ciudadanía a participar en esta decimoquinta edición. “Será una magnífica ocasión para disfrutar de nuestra cultura tradicional y seguir poniendo en valor el patrimonio inmaterial que nos identifica”, concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los venezolanos de Marín residían en la segunda planta de un edificio que colapsó
  2. La hija de Alexandre Bóveda reaparece en el Museo de Pontevedra en el concierto por Castelao tras su ausencia en la inauguración
  3. El Gremio de Mareantes de Pontevedra incorpora al coronel jefe de la Guardia Civil como miembro de honor
  4. El transporte público «frena» la contratación en Sanxenxo, que supera las 300 ofertas
  5. Pontevedra, ejemplo local de centros comerciales abiertos
  6. La vida en pausa de las hijas cuidadoras: «El cariño es lo que te ayuda al final. Es la humanidad»
  7. Pontevedra celebró un Orgullo multitudinario con fiesta, manifiesto y memoria contra el franquismo
  8. La Brilat corona en Santiago a sus mejores patrullas

La XV Mostra de Os Trazantes de Tenorio reúne el sábado en Cerdedo Cotobade lo mejor de la cultura tradicional

La XV Mostra de Os Trazantes de Tenorio reúne el sábado en Cerdedo Cotobade lo mejor de la cultura tradicional

Alumnos del SEK de Pontevedra, entre los participantes en un concurso de dibujo del Banco de Alimentos

Alumnos del SEK de Pontevedra, entre los participantes en un concurso de dibujo del Banco de Alimentos

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Espectacular accidente con dos heridos en la AP-9, con dos furgonetas y un camión implicados

Un total de 37 guardias civiles en prácticas se incorporan a Pontevedra, el segundo mayor refuerzo de toda la comunidad

Los bateeiros completan la campaña de la mejilla y confían en que las ventas despeguen en julio

El viento y la luna llena amenazan el regreso de nécora y pulpo a las lonjas

El Concello de Pontevedra da luz verde a la licencia que desbloquea la Bienal de Artes Vivas en Santa Clara

Tracking Pixel Contents