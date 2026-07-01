La XV Mostra de Os Trazantes de Tenorio reúne el sábado en Cerdedo Cotobade lo mejor de la cultura tradicional

El diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela, ha presentado este miércoles en O Pazo provincial la XV Mostra y Festival Folclórico de Os Trazantes de Tenorio, que se celebra este sábado, 4 de julio, en el atrio de la fiesta de Tenorio, en Cerdedo Cotobade. Se trata de una cita con lo mejor de la cultura tradicional que cuenta con el apoyo del programa Culturea con la programación del concierto del grupo Tanto Nos Ten, y que reunirá además a Os Trazantes con la agrupación asturiana L’esperteyu.

Durante el acto, Cubela puso en valor el trabajo que la entidad lleva realizando desde hace más de cuatro décadas en la promoción de la cultura tradicional gallega. “Os Trazantes de Tenorio son un ejemplo de la enorme labor que desarrollan las asociaciones culturales para mantener viva nuestra identidad y llevarla por toda la provincia y Galicia”, aseguró.

El diputado destacó también que esta muestra forma parte de la amplia programación cultural que impulsa la Diputación a través del Culturea. “Llenamos la provincia de cultura para garantizar la supervivencia de nuestra identidad y democratizar el acceso a la cultura, porque todas las comunidades, los ayuntamientos del interior y también las parroquias más pequeñas, merecen una programación de calidad”, afirmó.

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Cubela recordó además la colaboración que la Diputación mantiene con Os Trazantes de Tenorio, tanto a través del programa Culturea como de las líneas de ayudas para actividades culturales, y animó a la ciudadanía a participar en esta decimoquinta edición. “Será una magnífica ocasión para disfrutar de nuestra cultura tradicional y seguir poniendo en valor el patrimonio inmaterial que nos identifica”, concluyó.