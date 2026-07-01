El PSOE de Pontevedra pide ampliar la reforma de Mollavao para integrar el barrio en la ciudad

El grupo municipal socialista llevará al Pleno de Pontevedra una iniciativa para ampliar el alcance de las actuaciones previstas en Mollavao y lograr que la reforma del barrio vaya «más allá» de la obra de Rosalía de Castro. El objetivo, según explicó el portavoz del PSOE, Iván Puentes, es integrar definitivamente esta zona en la trama urbana y dotarla de unos estándares de calidad de vida similares a los del resto de la ciudad.

La moción, registrada por Puentes y el concelleiro Marcos Rey, recoge las principales demandas trasladadas por la Asociación Vecinal de Mollavao. Los socialistas sostienen que, aunque el barrio se encuentra muy próximo al centro, continúa siendo una de las zonas urbanas con mayores necesidades de inversión y una de las pocas que aún permanecen al margen del modelo de reforma urbana aplicado en otros puntos del municipio.

Entre las propuestas más destacadas figura la compra del antiguo transformador eléctrico situado entre la avenida de Marín y la calle Licenciado Molina. El PSOE plantea que el Concello adquiera el inmueble, lo restaure respetando sus características de arquitectura industrial y lo destine a centro social, una dotación de la que Mollavao todavía carece.

Puentes defendió que la reforma de Rosalía de Castro y el vial de conexión con la avenida de Marín son solo «primeros pasos» y que existen otras intervenciones pendientes desde hace décadas, algunas más sencillas y de menor coste, que podrían ejecutarse de forma complementaria. A su juicio, este es el momento de debatir en el Pleno cómo adaptar las actuaciones previstas a las necesidades reales del vecindario.

La iniciativa también propone cambios en la movilidad interna del barrio. Una vez finalizada la urbanización de Rosalía de Castro, el PSOE solicita habilitar el doble sentido en la calle Simón Bolívar o, si se mantiene como vía de sentido único, que funcione como acceso de subida desde la avenida de Marín hacia Mollavao. También pide cambiar el sentido de Licenciado Molina para convertirla en una calle de bajada hacia la avenida de Marín.

Otra de las demandas pasa por estudiar la creación de una zona de convivencia con prioridad peatonal en la intersección de las calles Ruibal, Raxado, Fontesanta y Rosalía de Castro. Además, los socialistas reclaman que se apliquen los mismos criterios de reforma urbana al vial sin salida en el que se encuentran los números 45, 47 y 49 de Rosalía de Castro, un tramo que, según denuncian, queda fuera de la actuación principal.

Uno de los puntos centrales de la moción es la redefinición de los usos previstos bajo el viaducto de la AP-9. Frente a la propuesta inicial del gobierno local, que reservaba para aparcamiento la zona más próxima a la Casa do Mar y para equipamiento público el tramo hacia Fontesanta, el PSOE y la asociación vecinal plantean invertir esos usos: concentrar los espacios de ocio, parque e instalaciones deportivas en la zona más cercana al mar y dejar como aparcamiento disuasorio la parte más alejada.

La moción incluye además otras peticiones al Concello, como el mantenimiento integral del parque infantil de Fontesanta, la reparación y conservación de la pista de skate mientras no se reforme el espacio bajo la autopista, la retirada de vehículos abandonados y el compromiso de informar y consensuar previamente con la asociación vecinal los proyectos que afecten al barrio, incluida la renaturalización de la conocida como parcela de los circos.

En cuanto a la Xunta, los socialistas solicitan que, dentro de la humanización de la PO-546, se recupere el proyecto de un parque infantil y una zona de ejercicio biosaludable en una parcela situada frente al número 101 de Rosalía de Castro. También reclaman la limpieza y mantenimiento regular de las aceras de esta carretera y gestiones con la concesionaria del transporte entre Marín y Pontevedra para que se respeten todas las paradas de autobús previas a las obras.

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La iniciativa también plantea exigencias al Gobierno de España. El PSOE pide incluir el viaducto de la AP-9 en el Plan de Acción contra el Ruido de la Red de Carreteras del Estado, sustituir las juntas de dilatación e instalar pantallas acústicas translúcidas a ambos lados del puente. Además, reclama completar el convenio urbanístico entre Defensa y el Concello en la parcela de las antiguas viviendas militares y, si finalmente se construye la nueva Comisaría en la Casa do Mar, estudiar la expropiación de una vivienda y una parcela próximas para abrir el barrio al mar y mejorar su fachada marítima.