Pontevedra, Poio y Caldas contarán con cuatro puntos de recarga eléctrica rápida

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha destacado este miércoles la concesión de casi 1,8 millones de euros a la provincia en el marco de la primera convocatoria del programa MOVES Corredores de Recargo, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y financiado con fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La inversión permitirá ejecutar siete nuevas actuaciones destinadas a ampliar la red pública de recargo rápido y ultrarrápida para vehículos eléctricos en la provincia, reforzando la infraestructura disponible en los principales corredores viarios y facilitando los desplazamientos en movilidad eléctrica. Dos de ellas estarán en Pontrevedra, otra en Poio y una cuarta en Caldas.

Abel Losada destacó que estas actuaciones "contribuyen a hacer más accesible y fiable la movilidad eléctrica, favoreciendo la transición hacia un modelo de transporte más sostenible e impulsando inversiones que mejoran los servicios a la ciudadanía". El subdelegado subrayó que "el compromiso del Gobierno con la descarbonización se traduce en actuaciones concretas que refuerzan la red pública de recargo y facilitan que cada vez más personas puedan apostar por el vehículo eléctrico con garantías".

La convocatoria MOVES Corredores de Recargo permitirá desarrollar siete actuaciones en la provincia de Pontevedra, distribuidas entre los municipios de Poio, Vigo, Mos, Caldas de Reis, Cañiza y Pontevedra, donde se ejecutarán nuevas estaciones de recargo rápido y ultrarrápida, así como nuevos puntos de recargo de acceso público.

En concreto, se financiarán una estación de carga ultrarrápida en Poio; una nueva estación de recargo en el aparcamiento del Aeropuerto de Vigo; una estación en la A-55, a su paso por Mos; otra en la AP-9, en Caldas de Reis; una nueva infraestructura en Cañiza; puntos de recargo en el Carrefour de Salcedo y una estación en el Hotel Duerming París, ambas en Pontevedra.

Estas actuaciones forman parte de la resolución definitiva del programa MOVES Corredores de Recargo, que destina 97 millones de euros para financiar 341 proyectos en todo el país con el objetivo de ampliar la red de infraestructura de recargo de acceso público a lo largo de la red transeuropea de carreteras. Galicia se sitúa como la tercera comunidad autónoma con mayor número de proyectos aprobados, solo por detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha.

Los proyectos seleccionados permitirán incorporar 2.674 nuevos puntos de recargo en España, reforzando la cobertura de la red pública y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos europeos en materia de movilidad sostenible.

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Desde la puesta en marcha del ecosistema MOVES, el Gobierno movilizó ya más de 3.000 millones de euros para impulsar la movilidad eléctrica en España, permitiendo la adquisición de más de 204.900 vehículos eléctricos, la instalación de 160.000 puntos de recargo y el desarrollo de proyectos innovadores destinados a acelerar la descarbonización del transporte.