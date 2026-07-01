Pontevedra acogerá este julio el Campeonato de Europa U17 de pentatlón moderno

Pontevedra continúa con su apuesta por el deporte y por el atletismo. En esta ocasión, entre el 6 al 12 de julio, se celebrará en las instalaciones del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra el campeonato de Europa sub 17 de pentatlón moderno.

Será la primera ocasión de la ciudad en acoger esta modalidad, que cuenta ya con más de 200 participantes llegados de 20 países diferentes, y que vuelve a colocar a la capital pontevedresa en el centro del panorama del atletismo.

El evento ha sido presentado este miércoles por la concejala de Deportes, Anabel Gulías; el presidente de la Federación Española de Pentatlón Moderno, Carlos Jiménez; el secretario xeral para o Deporte, Roberto García; y el presidente de la Federación Galega de Triatlón, Javier Campos.

“Es un deporte poco conocido, aunque, aunque lleva desde el año 1912 los Juegos Olímpicos, y creo que tenemos que seguir dándole esa visibilidad. Creo que acoger este tipo de competiciones es importante para el deporte en general”, ha asegurado Carlos Jiménez.

La competición se desarrollará principalmente en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) y también en el Complejo Deportivo Rías do Sur, y contará con pruebas individuales tanto masculinas y femeninas; relevos masculinos, femeninos y mixtos; y competiciones por equipos.

“Es una prueba interesante de ver y que va a gustar mucho tanto a mayores como a niños y esperamos que sea una competición que salga lo mejor posible, no solo porque salga bien la competición, sino por volver de nuevo a Galicia, volver de nuevo a Pontevedra”, ha dicho Carlos Jiménez, que ha agradecido también la colaboración entre instituciones, que facilitan la organización de estos eventos.

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Además, se incluirá una prueba de parapentatlón, para la cual hay de momento unos cinco inscritos, aunque la organización espera poder seguir ampliando la lista de participantes.