La playa de O Laño, en Poio, luce por vez primera la bandera azul

El municipio de Poio vivió este miércoles un momento histórico con el izado de la primera Bandera Azul en la playa de O Laño, un reconocimiento que distingue la calidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad y los servicios de este arenal.

El alcalde, Ángel Moldes, destacó durante el acto la importancia de este distintivo para el municipio y puso en valor el trabajo realizado para hacer posible este reconocimiento. "Estamos muy orgullosos de este izado histórico de la Bandera Azul en la playa de O Laño. Es un distintivo que reconoce la calidad de un arenal muy utilizado, no solo por los vecinos de Samieira, sino también por personas de todo el municipio y por muchos visitantes. O Laño es un entorno único que merecía ondear por primera vez esta bandera", señaló. La playa cuenta además con el distintivo de Sendero Azul, consolidándose como uno de los espacios naturales de referencia del litoral de Poio.

Moldes puso en valor que la Bandera Azul "es mucho más que un reconocimiento simbólico, acredita que se cumplen exigentes criterios de calidad de las aguas, gestión ambiental, seguridad, accesibilidad, limpieza y prestación de servicios. Es una garantía para los vecinos y para las personas que nos visitan de que encontrarán una playa bien cuidada, segura y con instalaciones de calidad, además de un importante atractivo turístico para el municipio".

La obtención de la Bandera Azul va acompañada de una mejora de los servicios que se prestan a los usuarios de la playa de O Laño. En esta temporada el Concello pone en marcha el servicio de socorrismo, incorpora una biblioplaia, instala nuevos baños adaptados para personas con movilidad reducida y habilita un nuevo puesto de socorrismo.

Este año, además, es especialmente significativo para Poio porque, por primera vez, tres playas del municipio lucen la Bandera Azul: O Laño, Cabeceira y Xiorto, que recuperó este distintivo hace dos años.

Para garantizar la seguridad durante toda la campaña estival, un total de nueve socorristas prestarán servicio en las playas del municipio. Además, el Concello mantiene instaladas durante todo el año las boyas de balizamiento para reforzar la protección de bañistas y usuarios.

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Las actuaciones de mejora se completaron también en otras playas. En Cabeceira se instalaron a comienzos de año nuevos baños adaptados y un nuevo puesto de socorrismo, mientras que en la playa de Raxó también se renovó el puesto destinado al servicio de salvamento.