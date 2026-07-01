El Obradoiro de Emprego Ulla Umia forma a sus alumnos en prevención de riesgos laborales

Las 20 personas que conforman el alumnado del II Obradoiro Dual de Emprego Ulla Umia de Moraña, Portas y Valga han completado la formación en prevención de riesgos laborales, una acción formativa fundamental para el desarrollo seguro de las actividades que llevarán a cabo a lo largo del programa.

Los participantes, diez de la especialidad de carpintería y otros tantos de la especialidad de actividades forestales, finalizaron este módulo formativo, que complementa el aprendizaje práctico y teórico propia de sus respectivas especialidades.

El taller, iniciado el pasado 16 de junio y con una duración total de nueve meses, incluye esta formación específica como parte de su compromiso con la seguridad y la salud laboral desde el comienzo del proyecto.

El curso contó con una duración de 60 horas, a las que se sumaron otras seis de formación específica para el alumnado de la especialidad de carpintería. Entre los principales contenidos abordados figuran los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de los riesgos laborales, la aplicación de medidas preventivas y las nociones de primeros auxilios.

La formación fue impartida por personal técnico de la empresa Preveplan, que incidió en la importancia de fomentar una cultura preventiva, sensibilizando al alumnado sobre la necesidad de identificar y evaluar los riesgos asociados a su actividad profesional y de adoptar prácticas de trabajo seguras.

Además de esta acción formativa, todas las personas integrantes del taller realizaron los correspondientes reconocimientos médicos, dando cumplimiento a las medidas de vigilancia de la salud previstas en la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

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El II Obradoiro Dual de Empleo Ulla Umia, promovido por los municipios de Moraña, Portas y Valga, continúa así su programa formativo con el objetivo de mejorar la cualificación profesional de las personas participantes y favorecer su inserción laboral, garantizando en todo momento unas condiciones de trabajo seguras y saludables.