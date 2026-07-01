Talleres infantiles
El Museo más divertido
Animando a Castelao o Flores que Brotan dos Cadros son algunos de los talleres infantiles que desde ayer ofrece el Museo de Pontevedra para acercar sus fondos a los más pequeños en plenas vacaciones
N. D.
La Diputación de Pontevedra vuelve a ofrecer desde este miércoles en el Museo de Pontevedra un amplio programa de talleres infantiles para las mañanas de los meses de julio y agosto. Son cuatro talleres con diferentes dinámicas y para dos de ellos, que se desarrollarán en grupos diarios, aún quedan plazas: son uno de animación stop motion a partir de dibujos de Castelao, con turnos ayer, mañana y el viernes de esta semana y del martes al viernes de la próxima, y uno de origami floral, en el que quedan plazas el 17 de julio y el del 5 al 7 de agosto.
Todos los talleres son gratuitos. El horario es de 11.30 a 13.30 horas. El de animación está dirigido a niños a partir de 10 años y el de origami es a partir de 8 años. La inscripción puede hacerse a través de la web del Museo: museo.depo.gal.
Animando a Castelao, comenzó este miércoles, hasta el día 3 y se repite del 7 al 10 de julio.
Con grupos diarios, este taller impartido por Carmen Pintos ofrece siete oportunidades para que los escolares participante se introduzca en la técnica de animación con recortes, a partir de dibujos de Castelao que forman parte de la colección del Museo de Pontevedra. Dirigido a niñas y niños a partir de 10 años.
Flores que Brotan dos Cadros será el 14, 15 y 17 de julio y del 4 al 7 de agosto. También con grupos diarios, en este taller de origami que imparte Cristina Velasco Mora, los participantes aprenden diferentes técnicas para crear flores de papel inspiradas en las que se encuentran en obras expuestas en el museo. Dirigido a niñas y niños a partir de 8 años.
La programación de los talleres de verano incluye también otras dos propuestas en turnos semanales para las que ya se completaron las plazas: uno de alfarería popular al frente de Teresa Pece y otro de laboratorio escénico impartido por la Asociación Quecheconto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los venezolanos de Marín residían en la segunda planta de un edificio que colapsó
- La hija de Alexandre Bóveda reaparece en el Museo de Pontevedra en el concierto por Castelao tras su ausencia en la inauguración
- El Gremio de Mareantes de Pontevedra incorpora al coronel jefe de la Guardia Civil como miembro de honor
- El transporte público «frena» la contratación en Sanxenxo, que supera las 300 ofertas
- Pontevedra, ejemplo local de centros comerciales abiertos
- La vida en pausa de las hijas cuidadoras: «El cariño es lo que te ayuda al final. Es la humanidad»
- Pontevedra celebró un Orgullo multitudinario con fiesta, manifiesto y memoria contra el franquismo
- La Brilat corona en Santiago a sus mejores patrullas