El Museo más divertido

La Diputación de Pontevedra vuelve a ofrecer desde este miércoles en el Museo de Pontevedra un amplio programa de talleres infantiles para las mañanas de los meses de julio y agosto. Son cuatro talleres con diferentes dinámicas y para dos de ellos, que se desarrollarán en grupos diarios, aún quedan plazas: son uno de animación stop motion a partir de dibujos de Castelao, con turnos ayer, mañana y el viernes de esta semana y del martes al viernes de la próxima, y uno de origami floral, en el que quedan plazas el 17 de julio y el del 5 al 7 de agosto.

Todos los talleres son gratuitos. El horario es de 11.30 a 13.30 horas. El de animación está dirigido a niños a partir de 10 años y el de origami es a partir de 8 años. La inscripción puede hacerse a través de la web del Museo: museo.depo.gal.

Animando a Castelao, comenzó este miércoles, hasta el día 3 y se repite del 7 al 10 de julio.

Las actividades se extienden a agosto | G. SANTOS

Con grupos diarios, este taller impartido por Carmen Pintos ofrece siete oportunidades para que los escolares participante se introduzca en la técnica de animación con recortes, a partir de dibujos de Castelao que forman parte de la colección del Museo de Pontevedra. Dirigido a niñas y niños a partir de 10 años.

Flores que Brotan dos Cadros será el 14, 15 y 17 de julio y del 4 al 7 de agosto. También con grupos diarios, en este taller de origami que imparte Cristina Velasco Mora, los participantes aprenden diferentes técnicas para crear flores de papel inspiradas en las que se encuentran en obras expuestas en el museo. Dirigido a niñas y niños a partir de 8 años.

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La programación de los talleres de verano incluye también otras dos propuestas en turnos semanales para las que ya se completaron las plazas: uno de alfarería popular al frente de Teresa Pece y otro de laboratorio escénico impartido por la Asociación Quecheconto.