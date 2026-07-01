Fuego
Un incendio forestal quema una de las islas Alvedosas en Vilaboa
Un helicóptero de Medio Rural se ha desplazado al fondo de la ría de Vigo para sofocar el fuego
Medios aéreos de la Xunta se movilizan en estos momentos a Vilaboa para atajar un incendio forestal declarado en el mediodía de este miércoles en una de las islas Alvedosas, en el fondo de la ría de Vigo. El fuego, activo desde las 13.30 horas, está consumiendo la masa forestal de la zona, un islote deshabitado y cubierto de matorrales bajos.
Desde Protección Civil de Vilaboa han informado de que están esperando la llegada de un helicóptero que pueda recoger agua del mar y descargarla sobre la isla, ya que es imposible atajar la situación desde tierra. La columna de humo es visible desde otros municipios cercanos, como Soutomaior o Redondela.
También confiesan que por el momento desconocen el origen del fuego, que ha prendido en un lugar tan singular como este pequeño islote al que solo se puede acceder en barco.
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