El Hospital Montecelo incorpora un sistema telemático de gestión de turnos en Urgencias

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés ha implementado un sistema telemático de gestión de turnos en el área de Urgencias del Hospital Montecelo con el objetivo de dinamizar los ciclos de llegada de los pacientes adultos a estas dependencias asistenciales del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Según informan fuentes oficial, la nueva herramienta tecnológica y organizativa permite coordinar de forma gradual el acceso de los usuarios al servicio de Urgencias, al tiempo que incorpora un sistema orientado a preservar la confidencialidad de sus datos personales durante el proceso de atención.

Las personas que requieren asistencia urgente en el Hospital Montecelo acceden al área de admisión de Urgencias mediante su tarjeta sanitaria. A través de este procedimiento, quedan integradas en un programa que coordina los turnos de llamada mediante las pantallas habilitadas en las salas de espera de pacientes adultos.

El sistema imprime un código personalizado junto con la correspondiente asignación de turno. Una vez en las salas de espera, las pantallas muestran dichos códigos e indican el orden de llamada y la sala o box al que debe dirigirse cada paciente para recibir atención. De forma simultánea, el listado de códigos avanza en las pantallas acompañado de un aviso sonoro, con el fin de alertar a las personas que aguardan su turno y facilitar la organización del flujo asistencial.

"Una de las principales ventajas del sistema es que los llamamientos no se realizan utilizando la identidad de los pacientes, sino mediante códigos personalizados, lo que contribuye a preservar su confidencialidad en un entorno especialmente sensible como el área de Urgencias", afirma el área sanitaria.

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Además, la herramienta mejora la orientación de los usuarios dentro del servicio, ya que les facilita la ubicación concreta del box o sala donde deberán ser atendidos. De este modo, se reduce la incertidumbre asociada a la espera, se evita que los pacientes tengan que estar pendientes de un llamamiento nominal y se facilita la comunicación de su llegada al circuito asistencial.