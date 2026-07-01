Entradas prácticamente agotadas para el concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo

Sanxenxo tenía ganas de Juan Luis Guerra. A falta de pocos días para su concierto, el día 12 de julio, la organización confirma que restan algo menos de 1.000 entradas disponibles para la venta de las 18.000 totales disponibles, por lo que se prevé un lleno total en el campo de futbol de Baltar, lugar donde el artista dominicano ofrecerá su música al público.

Así, después de un fallido concierto hace justo un año, que se vio obligado a suspenderse por las intensas lluvias, finalmente Juan Luis Guerra y su música latina llegan a Sanxenxo. Tras devolver el importe de las entradas el pasado año, tras un concierto del que apenas se pudo disfrutar una media hora, el dominicano prometió regresar, y ha cumplido su palabra. Junto con su banda habitual, 4.40, promete un directo lleno de canciones que forman parte de la memoria colectiva, con canciones como Ojalá que llueva café o Bachata rosa. Canciones clásicas que siguen siento tan vigentes y amadas como siempre.

Además, Juan Luis Guerra no vendrá solo. El cartel lo completarán Gente de Zona, el dúo cubano formado por Alexander Delgado y Randy Malcolm, conocidos por grandes éxitos como Bailando, tema que interpretan junto a Enrique Iglesias, o La Gozadera, con Marc Anthony. Un grupo acostumbrado a los grandes éxitos, y directos sin pausa.

Y, por último, el Grupo Manía, uno de los grupos más representativos del merengue de Puerto Rico con más de treinta años de conciertos que los avalan, la banda sigue siendo un éxito asegurado gracias a temas como Linda Eh o A Que Te Pego Mi Manía.

Aunque en un principio se contaba con la participación también del artista puertorriqueño Elvis Crespo, tuvo que ser sustituido del cartel ya a finales de marzo.

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