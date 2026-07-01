Dañada en Sanxenxo la fachada de una heladería del paseo de Silgar al arder un cuadro eléctrico

Parte de la fachada de una heladería del paseo de Silgar ha resultado dañada a consecuencia del incendio en un cuadro eléctrico exterior, según ha informado el Concello de Sanxenxo

El fuego, que fue sofocado por el Servizo Municipal de Emerxencias, se registró alrededor de las 18.30 horas y no hay daños personales. Además del cuadro eléctrico resultó afectado parcialmente el balcón de una vivienda situada encima de la heladería.

Daños en la fachada / Concello de Sanxenxo

Sanxenxo, y en especial Silgar, es un hervidero de actividad por el inicio de las vacaciones de verano, con decenas de usuarios en la playa y a lo largo del propio paseo.

Los trabajos de extinción, además de desalojar la zona afectada, obligaron a cortar el tránsito por la zona, en el tramo del paseo situado frente a la estatua de la Madama. El concello añade que se procedió al desalojo de seis personas de la primera planta por precaución.

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Además de los Bomberos, intervinieron también agentes de la Policía Local. El incendio afectó al suministro eléctrico del propio paseo, que fue reparado después.