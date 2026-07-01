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Un conato de incendio afecta a una lámpara y unas mantas en un piso en Benito Corbal

Todo quedó en un susto y no hubo que lamentar daños personales ni materiales de gran consideración

Los Bomberos y la Policía Local ante el inmueble.

Los Bomberos y la Policía Local ante el inmueble. / FdV

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Ana López

Pontevedra

Un conato de incendio registrado en el número 15 de la calle Benito Corbal, en plena zona comercial de Pontevedra, quedó extinguido esta tarde sin que se produjesen mayores consecuencias.

El fuego afectó a una lámpara y a unas mantas, según la información facilitada por fuentes oficiales. La situación pudo ser controlada rápidamente y el incendio se dio por apagado. Intervinieron los Bomberos de Pontevedra y la Policía Local.

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El incidente no provocó daños de consideración ni se comunicaron consecuencias personales.

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