El "bus urbano" de Sanxenxo regresa hasta el 31 de agosto con cuatro líneas
Se estrena un recorrido desde Dorrón y Bordóns hasta A Lanzada y los horarios abarcan desde las ocho de la mañana a medianoche
N. D.
Una nueva línea de bus urbano comunica desde este miércoles Dorrón y Bordóns con Sanxenxo, Portonovo., Vilalonga y A Lanzada dentro del servicio de transporte público puesto en marcha por el Concello de Sanxenxo desde el 1 de julio al 31 de agosto. Esta línea ofrecerá un total de ocho servicios diarios, con frecuencia de lunes a domingo, y un horario que abarca desde las 7.55 horas hasta las 23.55 horas.
El alcalde, Telmo Martín, acompañado de la directora de Mobilidade, Judith Fontela, así como de miembros de gobierno y numerosos vecinos estrenaron ayer esta nueva línea con éxito. “É a primeira vez na historia que un bus urbano sae de Dorrón e era unha demanda moi importante. Tamén para Bordóns. Trátase de facilitar os desprazamentos tanto a veciños como visitantes nunha tempada na que se multiplica a poboación”, dijo Martín. Además, aseguró que “estase a estudar a implantación dun servizo de transporte para comunicar o rural do municipio en función da demanda”.
Por su parte, la línea circular que unirá Sanxenxo con Vilalonga y La Lanzada contará con 16 servicios diarios comprendidos entre las 08:30 horas y las 00:30 horas. Adicionalmente, la línea que conectará Sanxenxo con Portonovo y A Lanzada ofrecerá ocho servicios al día entre las 9.00 y las 23.00 horas. En total, se prestarán un total de 32 servicios al día de lunes a domingo.
A estas tres líneas se añadió otra nueva línea de autobús entre el polígono de Nantes, donde se celebran los conciertos Costa Feria, y Portonovo, con paso por Sanxenxo, con la finalidad de reducir en estas jornadas los desplazamientos en vehículo privado que generan estos eventos ofreciendo una alternativa de transporte público. Así se ofrecerán 18 servicios diarios, nueve en cada sentido: desde el polígono de Nantes desde a las 21 hasta las 6 horas y en sentido inverso, desde Portonovo desde las 21.30 a las 6.30 horas.
En estos servicios, la Xunta aplica los descuentos y bonificaciones activos en todo el transporte público autonómico, por lo que los menores de 21 años pueden realizar 60 viajes al mes de manera gratuita con la Tarxeta Xente Nova y todas las personas mayores de 65 años viajan gratuitamente gracias a la tarifa +65. En Sanxenxo actualmente hay registradas más de 1.400 tarjetas Xente Nova y más de 400 con tarifa +65.
Este convenio del SIMU entre la Xunta y el Concello de Sanxenxo se puso en marcha en 2024 y fue renovado por tercero año consecutivo en este ejercicio con vigencia hasta junio de 2027 y con posibilidad de prorrogarse en el futuro. En cuanto al balance del año pasado, las dos líneas circulares que funcionaron en verano dieron servicio a más de 33.770 personas.
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