Alumnos del SEK de Pontevedra, entre los participantes en un concurso de dibujo del Banco de Alimentos

Más de 600 escolares de distintos colegios de la provincia de Pontevedra dibujan sobre el desperdicio alimentario para un certamen a nivel nacional convocado por la Federación Española Bancos de Alimentos (Fesbal). Entre ellos figuran estudiantes del SEK Atlántico, de Poio, en Pontevedra.

Por cuarto año consecutivo, la Fundación Provincial Banco de Alimentos participa en este concurso de dibujo organizado por la Cátedra Banco de Alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se trata de la XII edición de ‘Contra el desperdicio alimentario: por una alimentación justa, saludables y sostenible’ en la que han concurrido un total de once colegios, en concreto, los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.

Un equipo de sensibilización del Banco de Alimentos ofreció distintas charlas centradas, fundamentalmente, en el despilfarro de comida. Se profundizó con el alumnado en cuestiones básicas como la importancia de un consumo responsable de los productos, así como, el daño medioambiental que se produce cuando un alimento acaba tirándose a la basura. También se ahondó en nuestra labor gestionando las denominadas mermas (productos en perfecto estado de consumo, pero ya no comerciables) y que, solo durante 2025, se recuperaron y fueron entregados a las entidades benéficas acreditadas con las que trabajamos unos 300.000 kilos de alimentos.

De los once colegios participantes, siete son de Vigo, uno de Pontevedra, dos de Redondela y uno más de Vilagarcía: Colegio Amor de Dios, Colegio Compañía de María, Colegio Nuestra Señora de la Esperanza, Colegio Las Acacias, Colegio Las Salesianas-Don Bosco, Colegio Labor y CEIP Moledo-Sárdoma de Vigo; Colegio SEK Internacional de la capital, Colegio Vigo y CEIP Igrexa Chapela de Redondela y el vilagarciano CEIP Arealonga.

Un año más, el pintor gallego José María Barreiro fue el encargado de presidir el jurado del Banco de Alimentos. El artista acompañado por personal de nuestra entidad ha seleccionado tres dibujos que ahora pasarán a la fase nacional. Las creatividades elegidas para competir son por orden: CEIP Arealonga (Vilagarcía), del Compañía de María (Vigo) y Colegio Vigo (Redondela).

El año pasado, una alumna del Colegio Las Acacias se hizo con el primer puesto, imponiéndose a más de 5.000 escolares de más de un centenar de centros educativos. La estudiante viguesa recibió su galardón a finales del mes de noviembre, durante el transcurso de los premios Espiga de Oro, organizados por Fesbal en la capital madrileña.

Noticias relacionadas

La Fundación Provincial Banco de Alimentos repartió más de 1,3 millones de kilos de alimentos durante 2025, incrementando en un 6 por ciento el número de personas en situación de vulnerabilidad a las que atiende. Actualmente, llega a más de 20.000 beneficiarias y beneficiarios, a través de 159 entidades benéficas.