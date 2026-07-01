Un accidente en la PO-308 provoca retenciones en Poio

Un carril de la carretera PO-308 ha quedado temporalmemnte cortada en Poio tras un accidente ocurrido poco después de las 16.30 horas en Poio, lo que ha ocasionado algunas retenciones de circulación.

Según testigos presenciales, un coche se salió de la vía y colisionó contra las protecciones, si bien su conductor no presenta lesiones graves.

Fueron movilizados numerosos servicios de emergencia, entre ellos los Bomberos de Pontevedra por si hubiera personas atrapadas, pero finalmente no llegaron a intervenir.

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El accidente ocurrió en la avenida de Porteliña a una hora de notable afluencia de vehículos en la carretera, muchos de ellos camino de las playas, de ahí las retenciones mientras no se abrían los dos carriles.