Sanxenxo dispara el precio de la vivienda de segunda mano y se sitúa como el mercado más caro de Galicia

El precio de la vivienda de segunda mano en Sanxenxo vuelve a marcar distancias con el resto del mercado gallego. El municipio cierra el mes de junio con un precio medio de 3.844 euros por metro cuadrado, el valor más alto entre las localidades analizadas por Fotocasa en Galicia, tras encarecerse un 8,2% en los últimos tres meses. La subida contrasta con la evolución mucho más contenida del resto de la provincia de Pontevedra, donde el incremento trimestral fue apenas del 0,4%. También lo hace con la media gallega, que avanzó un 2,3% en el segundo trimestre del año.

El dato confirma la presión que soporta el mercado inmobiliario de Sanxenxo, especialmente tensionado por su condición de destino turístico y residencial de alto atractivo en las Rías Baixas. El municipio no solo lidera los precios en Galicia, sino que supera con claridad a las principales ciudades de la comunidad. Según el análisis correspondiente a junio, comprar vivienda de segunda mano en Sanxenxo resulta más caro que hacerlo en A Coruña, donde el metro cuadrado se sitúa en 3.607 euros; en Vigo, con 3.123 euros; o en Santiago de Compostela, con 3.036 euros.

La evolución sitúa además a Sanxenxo entre los municipios gallegos con mayores subidas. Solo Ribeira, Ferrol y Narón registraron incrementos superiores en el periodo analizado. En el caso de Sanxenxo, el alza trimestral del 8,2% eleva la subida interanual al 11,9%, lo que consolida una tendencia de encarecimiento que agranda la brecha con otros mercados del entorno de la comarca pontevedresa.

Más de 1.000 euros por metro cuadrado de diferencia con Pontevedra

La comparación con Pontevedra capital refleja esa diferencia. En la Boa Vila, el precio medio de la vivienda usada en venta se sitúa en 2.760 euros por metro cuadrado, con una subida trimestral del 1% y un incremento interanual del 8%. Es decir, el metro cuadrado en Sanxenxo cuesta ya 1.084 euros más que en la capital provincial. También Marín queda muy por debajo, con 2.069 euros por metro cuadrado y un avance trimestral del 1,7%.

En el conjunto provincial, Pontevedra mantiene la posición de mercado más caro de Galicia, con 2.660 euros por metro cuadrado, por delante de A Coruña, que alcanza los 2.314 euros; Ourense, con 1.815; y Lugo, con 1.593. Sin embargo, la subida provincial fue la más moderada de las cuatro provincias gallegas durante el segundo trimestre, un 0,4%, frente al 6,6% de Lugo, el 4,1% de A Coruña y el 1,2% de Ourense.

Galicia, por su parte, cerró junio con un precio medio de 2.261 euros por metro cuadrado en la vivienda de segunda mano en venta, lo que supone prácticamente 1.600 euros menos que el precio en Sanxenxo. La comunidad registró una subida trimestral del 2,3% y un incremento interanual del 13,6%, una evolución que, según Fotocasa, responde al desequilibrio entre una demanda activa y una oferta insuficiente.

«El precio de la vivienda mantiene una intensidad alcista extraordinaria, consolidando una tendencia de aceleración muy significativa», señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. La responsable del portal inmobiliario vincula este comportamiento a «un fuerte desequilibrio entre una demanda compradora muy activa y una oferta insuficiente para absorberla», en un contexto en el que la falta de stock y las condiciones de financiación continúan empujando los precios al alza.

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El informe deja fuera del análisis municipal a buena parte de los concellos del área de Pontevedra, como Poio, Cerdedo-Cotobade, Moraña, Portas, Caldas, Vilaboa, Cuntis o Campo Lameiro. Entre los municipios con datos disponibles, Sanxenxo concentra la evolución más llamativa y se confirma como el gran termómetro del encarecimiento de la vivienda de segunda mano en las Rías Baixas.