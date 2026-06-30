Sanxenxo activa una ambulancia medicalizada hasta finales de agosto

Una ambulancia medicalizada del 061 prestará servicio desde este miércoles, 1 de julio, y hasta el 31 de agosto en Sanxenxo para reforzar la atención sanitaria durante los meses de mayor presión turística en O Salnés. El recurso, con base en el centro de salud de Baltar, estará operativo las 24 horas del día y dará cobertura a Sanxenxo, Cambados, O Grove, Meaño, Meis, A Illa de Arousa, Vilanova, Vilagarcía y Ribadumia.

El refuerzo responde al fuerte incremento de población durante el verano, que también multiplica los desplazamientos por carretera y eleva el riesgo de accidentes de tráfico. A ello se suma el aumento de las urgencias extrahospitalarias vinculadas a problemas como alteraciones de la consciencia, convulsiones o dificultades respiratorias.

El dispositivo de soporte vital avanzado permite atender sobre el terreno a pacientes de extrema gravedad y asistirlos durante su traslado al centro hospitalario. Además, el 061 reforzará la cobertura en la comarca con una ambulancia de soporte vital básico en Vilagarcía, dotada con dos técnicos en emergencias sanitarias y desfibrilador externo semiautomático.

Noticias relacionadas

La planificación sanitaria de verano incluye también la atención urgente en el PAC de Baltar, donde se atenderán las patologías que no admitan demora. Para las consultas ordinarias de Atención Primaria, los pacientes serán citados en las agendas habituales de los centros de salud de la localidad, mientras que Baltar contará con consultas para desplazados durante la temporada estival.